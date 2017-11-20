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В Совфеде предложили запретить «пропаганду криминальной субкультуры»

10:19 20.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Член Совета Федерации Антон Беляков подготовил законопроект, который запретит распространять «пропаганду криминальной субкультуры». Как сообщает ТАСС, соответствующий документ внесен в Госдуму. На момент написания новости в базе Думы его не было.

Поправки предлагается внести в законы «О СМИ», «Об информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Под пропагандой криминальной субкультуры Беляков предлагает понимать распространение «информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения».

Сенатор считает, что популяризация криминального мира несет не меньшую опасность, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.

В России в течение нескольких лет существует субкультура АУЕ («арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство»), в которой подростки применяют тюремные порядки в повседневной жизни.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 12:42
Гость: z

Тогда надо запрещать и государственную культуру, так как она насаждает идеологию , "что хорошо жить -это жить за счёт других"... за счёт других получать квартиры, пенсии, награды, звания... а те, за чей счёт этот "банкет" должны жить на уровне военнопленных немцев...
В следующем году, подозреваю, и этот уровень будет считаться очень хорошим...
20.11.2017, 12:39
Гость: А чё?

Они там что с дуба рухнули - рубить сук, на котором сидят? Полный отпад. А завтра они захотят запретить асоциальную мелодраматическую муру и шелуху засорившую все каналы? Народ перестанет пялиться в эти телепомои, оглянется вокруг и увидит дурь и беспредел власти и погонит её опять вилами. Они что этого хотят?
20.11.2017, 12:13
Гость: srha

А саму "криминальную культуру"? Я о местах воспроизводства этой "культуры"? Вон по новостям "авторитеты" спокойно кушают в Москве под защитой силовиков государства...
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