Строящийся мост в Крыму предложили назвать «Президентским»

Член Общественного совета по строительству моста через Керченский пролив Мария Волконская предложила назвать строящийся мост «Президентским», пишет РИА Новости.

По ее словам, если бы не особое внимание к проекту президента России Владимира Путина, никакого бы моста не было бы. Благодаря этому строительство моста ведется «ударными темпами» и под контролем общественности.

На минувшей неделе, 16 ноября, на специальном сайте «Назовимост» открылось онлайн-голосование по выбору названия строящегося моста. На голосование вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, мост Дружбы, мост Воссоединения. Также опросник предлагает оставить свой вариант названия.

Голосование завершится в середине декабря. Официальное название моста будет нанесено на топографические карты и появится на дорожно-информационных указателях.

Несмотря на свое предложение, Волконская считает, что по итогам голосования победит уже устоявшееся название — Крымский мост.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Он будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Начало автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.