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Строящийся мост в Крыму предложили назвать «Президентским»

09:36 20.11.2017
Фото с сайта mintrans.ru
Фото с сайта mintrans.ru
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Член Общественного совета по строительству моста через Керченский пролив Мария Волконская предложила назвать строящийся мост «Президентским», пишет РИА Новости.

По ее словам, если бы не особое внимание к проекту президента России Владимира Путина, никакого бы моста не было бы. Благодаря этому строительство моста ведется «ударными темпами» и под контролем общественности.

На минувшей неделе, 16 ноября, на специальном сайте «Назовимост» открылось онлайн-голосование по выбору названия строящегося моста. На голосование вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, мост Дружбы, мост Воссоединения. Также опросник предлагает оставить свой вариант названия.

Голосование завершится в середине декабря. Официальное название моста будет нанесено на топографические карты и появится на дорожно-информационных указателях.

Несмотря на свое предложение, Волконская считает, что по итогам голосования победит уже устоявшееся название — Крымский мост.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Он будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Начало автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Темы: Крым, Строительство и реконструкция дорог в России, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 12:54
Гость: Федя1

Мне не нравится такое название. Пусть остаётся Крымский или Керченский.
Я всё думаю - пора бы Сиваш засыпать песком из Азовского моря. Азовское море углубится и при этом расширится курортная зона.
Земснаряды могут сначала Арабатскую Стрелку расширить на 500м и на 2-3 метра повысить, чтобы санатории можно было строить.
20.11.2017, 12:43
Гость: Контрразведчик

Могут даже диссертации писать про этот мост.)))
20.11.2017, 12:40
Гость: Нет!

Забитые сваи моста в 95 метров длиной! На века! А вот бывшая Украина уже почти совсем рухнула. Как сказала Надя Савченко: нет промышленности, нет денег, нет армии, остались одни герои... Дальше неразборчиво.
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