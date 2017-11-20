Предприниматели пожаловались Путину на новые сборы

Руководители четырех объединений отправили письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на несоблюдение правительством договоренностей о моратории на рост налоговой нагрузки. По данным «Ведомостей», письмо главе государства направили руководители РСПП, «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и «Опоры России».

Предприниматели напомнили, что в 2014 году был введен мораторий на рост налоговой нагрузки, однако с тех пор появилось множество платежей и сборов. Так, в 2018 году будут введены три новых платежа: пошлины на импорт станков и оборудования, инвестиционный сбор (25%) в морских портах и утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения.

Из-за роста утилизационного сбора налоговая нагрузка в первую очередь ощутимо вырастет для тех, кто покупает станки и машины, по приблизительным подсчетам, это еще плюс 40 млрд рублей, рассказал «Газете.Ru» глава «Опоры России» Александр Калинин. Кроме того, на 11% вырастут страховые взносы для индивидуальных предпринимателей, ЕДВ вырастет на 4%, также скорее всего заработает налог на движимое имущество (1,1%), отмечает он.

Как считает Александра Суслина из Экономической экспертной группы, предложенными правительством сборами можно и пожертвовать. «Если сопоставить дополнительные доходы с ухудшением настроения бизнеса, выгода для бюджета кажется сомнительной», — считает она. При этом член бюро РСПП признает, что отменить платежи перед финальным чтением бюджета будет тяжело, но можно остановить подготовку подзаконных актов, которые нужны для их сбора.

Проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2019-2029 годов был принят в первом чтении в конце октября. Второе чтение прошло в пятницу, 17 ноября. Согласно проекту, дефицит бюджета в следующем году уменьшится до 1,4% ВВП, или 1,271 трлн рублей.