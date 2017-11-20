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Предприниматели пожаловались Путину на новые сборы

11:48 20.11.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Руководители четырех объединений отправили письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на несоблюдение правительством договоренностей о моратории на рост налоговой нагрузки. По данным «Ведомостей», письмо главе государства направили руководители РСПП, «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и «Опоры России».

Предприниматели напомнили, что в 2014 году был введен мораторий на рост налоговой нагрузки, однако с тех пор появилось множество платежей и сборов. Так, в 2018 году будут введены три новых платежа: пошлины на импорт станков и оборудования, инвестиционный сбор (25%) в морских портах и утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения.

Из-за роста утилизационного сбора налоговая нагрузка в первую очередь ощутимо вырастет для тех, кто покупает станки и машины, по приблизительным подсчетам, это еще плюс 40 млрд рублей, рассказал «Газете.Ru» глава «Опоры России» Александр Калинин. Кроме того, на 11% вырастут страховые взносы для индивидуальных предпринимателей, ЕДВ вырастет на 4%, также скорее всего заработает налог на движимое имущество (1,1%), отмечает он.

Как считает Александра Суслина из Экономической экспертной группы, предложенными правительством сборами можно и пожертвовать. «Если сопоставить дополнительные доходы с ухудшением настроения бизнеса, выгода для бюджета кажется сомнительной», — считает она. При этом член бюро РСПП признает, что отменить платежи перед финальным чтением бюджета будет тяжело, но можно остановить подготовку подзаконных актов, которые нужны для их сбора.

Проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2019-2029 годов был принят в первом чтении в конце октября. Второе чтение прошло в пятницу, 17 ноября. Согласно проекту, дефицит бюджета в следующем году уменьшится до 1,4% ВВП, или 1,271 трлн рублей.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России, Налогообложение в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 15:59
Гость: Константин

«…Что тут придумать? Пятьсот тысяч рублей на войну с ханом выложи, - Голицын без денег не уедет... Ишь, ловко поманил тремя миллионами! Вспотеешь, думая...
Зиновьев, захватив горстью бороду, проговорил: - Наложить бы еще какую подать на посады и слободы... Ну, хошь бы на соль... Князь Волконский, острый умом старец, ответствовал: - На лапти еще налогу нет...
- Истинно, истинно, - зашумели бояре, - мужики по двенадцати пар лаптей в год изнашивают, наложить по две деньги дани на пару лаптей, - вот и побьем хана.
Легко стало боярам. Решили дело. Иные вытирали пот, иные вертели пальцами, отдувались. Иные от облегчения пускали злого духа в шубу…».
А.Толстой "Пётр 1".
Судя по всему, способы и приемы изъятия денег у населения за прошедшие три века изменились мало.
20.11.2017, 15:52
Гость: Константин

Спорт-лото не поможет. А вот WADA, это посильнее Фауста Гёте будет.
20.11.2017, 15:26
Гость: Дед

Вы че тут жаловаться царю пришли на царские указы? Мракобксы.
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