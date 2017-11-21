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В камерах СИЗО появятся телевизоры и холодильники

09:54 21.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Минюст России опубликовал проект закона, изменяющий правила внутреннего распорядка СИЗО.

Как пишет РИА Новости, законопроект предусматривает дополнительные длительные свидания осужденных с ребенком вне исправительного учреждения, но на территории муниципального образования. Также заключенные получат возможность выехать за пределы исправительного учреждения для встреч с ребенком и устройства детей у родственников, либо в детском доме.

Кроме того, предлагается в обязательном порядке оборудовать каждую камеру телевизором, холодильником и вентилятором. Сейчас камеры оснащаются подобными бытовыми приборами только «при наличии возможности».

Также, согласно документу, заключенным полагается «проведение банно-прачечных мероприятий не реже двух раз в семь дней». Отмечается, что данные изменения не потребуют дополнительного финансирования.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов посетить тюрьмы и колонии, где отбывают наказание женщины, инвалиды и дети, чтобы оценить их положение и понять, нужны ли изменения в законодательство.

Темы: Россия, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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21.11.2017, 12:04
Гость: Неравнодушный

Отмечается: -допфинансирования не потребуется.(!??) Чушь. Или подобное оборудование будет только для "захарченков",и за их наворованные 8.5 млрд деревянных. Но и наворованные украдены, в конечном счете, у народа. Подобное оборудование камер повсеместно потребует огромных затрат. Приобретение, безопасное их подключение, эксплуатация и ремонт бытовых приборов. Увеличение штата учреждений фсин. Подготовка и аттестация персонала ответственного за данное оборудование и так далее.
Гуманистический либеральный бряк с заходом в карман законопослушного налогоплательщика. Браво! А есть ли ещё предложения у сенаторов? Может и ТВ канал отдельный организовать? За счет "гос. общака"? Объявить конкурс на оригинальное название?
21.11.2017, 12:04
Гость: такс

Наступает зима и бомжам надо позаботится о крыше над головой О Генри уже писал об этом
21.11.2017, 10:41
Гость: для себя стараются?

Да вообще надо курорт создать, что бы туда стремились попасть. Раньше боялись тюрьмы и боялись вышки, и преступность была в разы ниже.Теперь никто ничего не боится. А внутренних преград для совершения гадких поступков уже давно нет, вытравили их из человека дерьмократы с либерастами.
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