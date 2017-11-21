В камерах СИЗО появятся телевизоры и холодильники

Минюст России опубликовал проект закона, изменяющий правила внутреннего распорядка СИЗО.

Как пишет РИА Новости, законопроект предусматривает дополнительные длительные свидания осужденных с ребенком вне исправительного учреждения, но на территории муниципального образования. Также заключенные получат возможность выехать за пределы исправительного учреждения для встреч с ребенком и устройства детей у родственников, либо в детском доме.

Кроме того, предлагается в обязательном порядке оборудовать каждую камеру телевизором, холодильником и вентилятором. Сейчас камеры оснащаются подобными бытовыми приборами только «при наличии возможности».

Также, согласно документу, заключенным полагается «проведение банно-прачечных мероприятий не реже двух раз в семь дней». Отмечается, что данные изменения не потребуют дополнительного финансирования.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов посетить тюрьмы и колонии, где отбывают наказание женщины, инвалиды и дети, чтобы оценить их положение и понять, нужны ли изменения в законодательство.