Сечин в третий раз пропустит суд по делу Улюкаева

Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин уже в третий раз пропустит заседание суда по делу экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. Пресс-секретарь госкорпорации Михаил Леонтьев заявил, что 22 ноября Игорь Сечин «никаким образом» не сможет явиться по повестке в качестве свидетеля, передает «Коммерсант».

Леонтьев пояснил, что в этот день глава «Роснефти» будет показывать премьер-министру Дмитрию Медведеву Кондинское месторождение — новый объект госкорпорации.

«Кроме того, там еще очень тяжелые погодные условия, поэтому нельзя точно определить, как и когда они туда долетят и когда они оттуда вернутся — они или Игорь Иванович один, поскольку у него там программа, естественно, шире», — заметил пресс-секретарь компании.

Однако график Дмитрия Медведева не предусматривает мероприятий на месторождениях «Роснефти» 22 ноября. В пресс-службе правительства объяснили, что из рабочей поездки в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) Медведев вернется уже 21 ноября, а на следующий день будет участвовать в мероприятиях в Москве, пишут «Ведомости».

Представитель «Роснефти» не объяснил, когда Сечин в таком случае намерен исполнить повестку и явиться в суд, чтобы дать показания.

Ранее Сечин уже дважды не являлся в суд по повестке — 13 и 15 ноября. В первый раз представители «Роснефти» отказались получать повестку у приставов, во второй раз в компании сослались на командировку руководителя.

В деле Алексея Улюкаева Сечин является ключевым свидетелем — именно он обратился в ФСБ с заявлением, что министр вымогает у него взятку. Улюкаева задержали в тот момент, когда Сечин передавал ему сумку с двумя миллионами долларов.