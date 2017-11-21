Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Сочи

Президент РФ Владимир Путин 20 ноября провел в Сочи встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, посетившим Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы двух государств обсудили борьбу с боевиками и переход к политическому урегулированию ситуации в Сирии. Владимир Путин заявил, что до окончательной победы над террористами «еще очень далеко». «Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается. Думаю, теперь самое главное, конечно, перейти к политическим процессам»,— сказал Путин. Он также отметил готовность сирийского лидера «работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования».

В то же время Асад отметил, что за время военной операции в САР были достигнуты большие успехи — «как на поле сражения, так и в политическом плане». «Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее»,— сказал президент Сирии.

После встречи Путин сообщил, что во вторник, 21 ноября, проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых обсудит с главой Белого дома урегулирование ситуации в Сирии.

Это второй визит Асада в Россию за последние два года и одна из его немногих зарубежных поездок с начала разразившегося в стране в 2011 году кризиса. Как и в прошлый раз, о визите Асада в Сочи стало известно только на следующий день после того, как состоялись переговоры. Аналогичным образом Кремль поступил и в октябре 2015 года, когда Асад впервые после начала гражданской войны в Сирии приехал в Москву на переговоры с Путиным.