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Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Сочи

11:34 21.11.2017
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Президент РФ Владимир Путин 20 ноября провел в Сочи встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, посетившим Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы двух государств обсудили борьбу с боевиками и переход к политическому урегулированию ситуации в Сирии. Владимир Путин заявил, что до окончательной победы над террористами «еще очень далеко». «Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается. Думаю, теперь самое главное, конечно, перейти к политическим процессам»,— сказал Путин. Он также отметил готовность сирийского лидера «работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования».

В то же время Асад отметил, что за время военной операции в САР были достигнуты большие успехи — «как на поле сражения, так и в политическом плане». «Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее»,— сказал президент Сирии.

После встречи Путин сообщил, что во вторник, 21 ноября, проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых обсудит с главой Белого дома урегулирование ситуации в Сирии.

Это второй визит Асада в Россию за последние два года и одна из его немногих зарубежных поездок с начала разразившегося в стране в 2011 году кризиса. Как и в прошлый раз, о визите Асада в Сочи стало известно только на следующий день после того, как состоялись переговоры. Аналогичным образом Кремль поступил и в октябре 2015 года, когда Асад впервые после начала гражданской войны в Сирии приехал в Москву на переговоры с Путиным.

Темы: Сирия, Сочи, Владимир Путин, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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21.11.2017, 13:42
Гость: В смысле

Владимир Путин попрощался с Башаром Асадом в Сочи.
21.11.2017, 13:28
Гость: Те,

у которых еще и нос "картошкой".
21.11.2017, 13:12
Гость: Algol

А зачем с США урегулировать -то?
Выпихнуть боевиков в ирак и всё. там все равно граница относительная.
Поставить армии САР технику для закрытия периметра границы.
Сирия же оплачивать будет бесплатным выделением земли в собственность для строительства Курортов в Латакии ....
Сомневаемся что этот вариант просчитан, кроме как контроля над нефтегазовыми маршрутами.
Да и контроль ли этот раз опять переговоры переговоры с США.
Там только одни переговоры с США нужны что бы не соприкасались и всё.
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