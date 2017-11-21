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Матвиенко назвала условия снятия Россией ограничений со СМИ-иноагентов

07:01 21.11.2017
Валентина Матвиенко. Фото с сайта Wikipedia.org
Валентина Матвиенко. Фото с сайта Wikipedia.org
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Россия в любое время будет готова снять ограничения со СМИ-иностранных агентов, но первый такой шаг должен быть сделан на Западе, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

"Как только снимут ограничения с наших СМИ, мы в любой момент готовы сделать то же самое. Еще раз хочу сказать, это не наш выбор, не мы это начали, но не ответить зеркально в этой ситуации мы просто не имели право", — сказала Матвиенко, находящаяся в Белграде с двухдневным визитом.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. В минувшую среду Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Рассмотрение законопроекта о СМИ-иноагентах в Совете Федерации планируется в среду.

"Государственная Дума уже приняла закон, и в среду на этой неделе Совет Федерации будет его рассматривать, в соответствии с которым мы принимаем абсолютно зеркальные ответные меры, отнеся зарубежных журналистов, которые финансируются государствами из-за рубежа, к иноагентам. При этом мы не запрещаем им работать", — сказала Матвиенко.

"Мы просто ставим их в такие же условия, неудобные для журналистов, как поставили наши средства массовой информации", — отметила она.

Темы: СМИ в мире, СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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21.11.2017, 11:53
Гость: Кребс

Навальный получает средства от людей нежелающих жить в воровском козлище. Я каждый месяц отправляю 1000 руб. Нас, отправителей, 70 тысяч. Где-то 50 миллионов в месяц в общем получается. Из отчетов Навального я знаю куда истрачен каждый рубль. А,ты, заступничек, знаешь ли как сынуля столько бабла поднял?
Расскажи!
21.11.2017, 11:30
Гость: ну и ну,

Матвиенко явно не наш человек: ещё не успели назвать врагов врагами, а она уже готова извиниться перед ними за возможные неудобства ...в деле разложения нашего населения, что и продемонстрировал некий мальчик в Нюрнберге, выступив с сожалениями по поводу ненадлежащего содержания военнопленных под Сталинградом, отчего эти "невинно убиенные" немчики "склеили ласты". Он извинился перед депутатами бундестага за всех наших предков, что не создали надлежащих условий пленным: не поселили в "люксах" с видом на море или горы, с телевизорами, холодильниками и телефонами в каждом, не обеспечили хорошее питание с черной икрой, пармезаном, дорогими коньяками и винами, не обеспечили здоровый образ жизни ...и т.д. и т.п.
Я не удивлюсь, если еще через несколько лет дети этого мальчика будут уверены, что в ВОВ победили американцы. Их пропаганда хорошо работает на нашей земле, и МАтвиенко не хочет им мешать в этом благородном деле...
21.11.2017, 11:28
Гость: Контрразведчик

Валентина, снимать "клеймо" с СМИ-иностранных агентов нельзя!
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