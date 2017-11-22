Президента Роспромбанка арестовали по делу о хищении 756 млн рублей

Суд арестовал президента Роспромбанка Сергея Салогубова по обвинению в хищении у кредитной организации 756 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, уголовное дело было возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Она отметила, что Салогубову предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как полагают следователи, в 2016 году Салогубов заключил с неким физлицом несколько договоров, по которым это лицо получило от банка 354 миллиона рублей наличными, ряд объектов недвижимости, а также права требования по нескольким кредитным соглашениям. Взамен банк получил земельный участок в Московской области, который по представленным документам стоил более миллиарда рублей, однако в реальности его рыночная стоимость составила лишь 90 миллионов рублей.

«Таким образом, КБ «Роспромбанк» был причинен ущерб на сумму 756 млн руб. По мнению следствия, указанные сделки стали результатом умышленных противоправных действий Салогубова и иных лиц из числа руководства и сотрудников банка. Физическое лицо, выступившее стороной сделок, объявлено в розыск», — говорится в сообщении СК.

Банк России отозвал лицензию у Роспромбанка 13 сентября 2016 года. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества.