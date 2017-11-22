В России появился новый тип визы для въезда в страну

В России появился новый тип въездной визы — для получения разрешения на временное проживание.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте правительства РФ.

Виза на въезд для получения разрешения на временное проживание будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырех месяцев. Оформлением данной визы будет заниматься диппредставительство или консульское учреждение, если МВД готово выдать гражданину разрешение на временное проживание в России.

Отмечается, что данная виза может быть только однократной. Изменения внесли в соответствии с федеральным законом от 7 июня. В нем прописаны новые правила для иностранцев, получивших разрешение на временное проживание в России. Вместе с выдачей такого разрешения в паспорт будет ставиться виза временно проживающего лица на весь срок действия разрешения.