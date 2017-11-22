МЧС предложило ужесточить ответственность за оставление в опасности

Спасатели и представители партии «Единая Россия» предложили ужесточить ответственность граждан за оставление в опасности, сообщает РИА Новости.

Они предлагают внести соответствующие изменения в действующее законодательство, а также конкретизировать формулировки закона.

Этот вопрос встал перед спасателями и депутатами после случая, произошедшего на Чукотке в середине ноября, когда очевидцы крупного пожара снимали его на камеру телефона вместо того, чтобы позвонить в спецслужбы.

Пожар произошел утром 12 ноября в квартире одного из домов в Анадыре. В результате пострадали 7 человек, из них 4 ребенка. Женщина и 2 ребенка госпитализированы в тяжелом состоянии. По словам представителей местного МЧС, видео и фото с места пожара были опубликованы в Сети раньше, чем информация о ЧП поступила в пожарную часть.

В рамках уголовного дела, возбужденного после пожара, начата проверка сведений в отношении очевидцев, которые снимали кадры вместо того, чтобы позвонить в спецслужбы.