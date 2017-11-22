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Стрельба в отеле обойдется Джабраилову в полмиллиона рублей

18:00 22.11.2017
Умар Джабраилов. Фото с сайта wikipedia.org
Умар Джабраилов. Фото с сайта wikipedia.org
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Бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов приговорен Тверским судом Москвы к штрафу в размере 500 тысяч рублей за стрельбу в столичной гостинице Four Seasons.

Кроме того, оружие экс-сенатора будет изъято и передано на хранение в МВД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда. По словам Джабраилова, он вполне согласен с вынесенным вердиктом.

Инцидент произошел в конце августа. Бывший сенатор открыл стрельбу у себя в номере. Свое поведение он объяснил, нервным срывом и переживаниями. При этом заверил, что оружие носит исключительно для самообороны.

В результате происшествия никто не пострадал. Джабраиов признал свою вину и принес извинения. Несколько позднее было установлено, что в момент стрельбы он находился под действием наркотиков. За это его также оштрафовали по решению суда на четыре тысячи рублей.

 

Темы: Россия, Москва, Происшествия
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Комментарии читателей
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22.11.2017, 21:06
Гость: Такого " уважаемого " сенатора..

Во Франции скрутили бы его во время стрельбы, а после показательный суд на всю страну и посадили помимо штрафа как представляют его опасность для общества, а в РФ такие как он с дипломатическим паспортом, депутатской неприкосновенностью и "уважаемые" сенаторы, как скажет господин Песков
22.11.2017, 21:03
Гость: Патриот Золотой Орды

А что вам не нравится? Всё решает только Суд. Всё в Законе.
22.11.2017, 20:05
Гость: Оу, ещё

один сенатор.
Наркоман к тому же.
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