Стрельба в отеле обойдется Джабраилову в полмиллиона рублей

Бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов приговорен Тверским судом Москвы к штрафу в размере 500 тысяч рублей за стрельбу в столичной гостинице Four Seasons.

Кроме того, оружие экс-сенатора будет изъято и передано на хранение в МВД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда. По словам Джабраилова, он вполне согласен с вынесенным вердиктом.

Инцидент произошел в конце августа. Бывший сенатор открыл стрельбу у себя в номере. Свое поведение он объяснил, нервным срывом и переживаниями. При этом заверил, что оружие носит исключительно для самообороны.

В результате происшествия никто не пострадал. Джабраиов признал свою вину и принес извинения. Несколько позднее было установлено, что в момент стрельбы он находился под действием наркотиков. За это его также оштрафовали по решению суда на четыре тысячи рублей.