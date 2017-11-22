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Сечина в четвертый раз вызвали в суд по делу Улюкаева

13:47 22.11.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин по просьбе адвокатов защиты в четвертый раз вызван на дачу показаний по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Отмечается, что прокуратура не возражает против вызова.

Заседание, на которое пригласили руководителя госкорпорации, намечено на 27 ноября 2017 года.

Предыдущие три раза Игорь Сечин не приходил в суд, ссылаясь на занятость по работе. В среду стало известно, что его представители уведомили суд о росте занятости Сечина до конца текущего года. В заявлении говорилось, что Сечин не будет против, если его показания, которые он дал на стадии следствия, будут зачитаны в суде.

Алексей Улюкаев ранее неоднократно говорил, что сам будет давать показания только после выступления Сечина в суде.

Адвокаты Улюкаева утверждают, что неявка Сечина только затягивает протест.

Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за содействие в покупке компании «Башнефть». Улюкаев обвинения отрицает.

В материалах дела есть аудиозапись разговора Улюкаева и Сечина в день задержания бывшего министра. Из записи следует, что Сечин дает Улюкаеву некий подарок — корзинку «от Иваныча». Глава «Роснефти» часто дарит знакомым и коллегам корзины с мясными изделиями, приготовленными из его охотничьих трофеев.

Темы: Дело Алексея Улюкаева, Расследования в России
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Комментарии читателей
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22.11.2017, 20:55
Гость: ...

Ги-ги..... а мне смешно.... Сечин.... закон?????!!!!!!!! Че?????!!!!! Это вы не по адресу.... это к тем, кто с голодухи буханку хлеба украл и должен выплатить штраф в пол лимона плюс пожизненное.... ха-ха... а мне так смешно от этого цирка.....
22.11.2017, 20:02
Гость: *

В 4-ый уж раз...? - да хоть в 40-ой!
У нас если суд бесхребетный такой,
Что можно чихать на его приглашение,
То шиш ему с маслом, а не уважение!
22.11.2017, 18:20
Гость: ЛД

Ах, водевиль, водевиль, водевиль,
Музыка, песни, интриги и танцы
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