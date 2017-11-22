Сечина в четвертый раз вызвали в суд по делу Улюкаева

Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин по просьбе адвокатов защиты в четвертый раз вызван на дачу показаний по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Отмечается, что прокуратура не возражает против вызова.

Заседание, на которое пригласили руководителя госкорпорации, намечено на 27 ноября 2017 года.

Предыдущие три раза Игорь Сечин не приходил в суд, ссылаясь на занятость по работе. В среду стало известно, что его представители уведомили суд о росте занятости Сечина до конца текущего года. В заявлении говорилось, что Сечин не будет против, если его показания, которые он дал на стадии следствия, будут зачитаны в суде.

Алексей Улюкаев ранее неоднократно говорил, что сам будет давать показания только после выступления Сечина в суде.

Адвокаты Улюкаева утверждают, что неявка Сечина только затягивает протест.

Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за содействие в покупке компании «Башнефть». Улюкаев обвинения отрицает.

В материалах дела есть аудиозапись разговора Улюкаева и Сечина в день задержания бывшего министра. Из записи следует, что Сечин дает Улюкаеву некий подарок — корзинку «от Иваныча». Глава «Роснефти» часто дарит знакомым и коллегам корзины с мясными изделиями, приготовленными из его охотничьих трофеев.