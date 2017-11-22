Сенатор Сулейман Керимов не признал вину в неуплате налогов во Франции

Член Совета Федерации Сулейман Керимов, задержанный 20 ноября во Франции по подозрению в неуплате налогов, не признал свою вину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24».

Керимов, по данным источников телеканала, объявил о своей невиновности в ходе встречи с представителями французской прокуратуры.

Собеседники телеканала также пояснили, что правоохранительные органы Франции сочли возможным задержать Керимова, так как он находился в стране не в составе официальной делегации.

Ранее МИД России заявил, что Керимов «относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств».

Российский бизнесмен, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября. О задержании Керимова стало известно лишь 21 ноября.

Официально власти Франции пока не объявили причину задержания Керимова. По неофициальным данным, сенатора подозревают в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу. В марте издание Nice-Matin сообщило, что на вилле, принадлежащей, по некоторым данным, Керимову прошел обыск в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов.

Утром 22 ноября должно состояться заседание суда, на котором будет решено, останется ли Керимов под стражей или будет освобожден.