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Сенатор Сулейман Керимов не признал вину в неуплате налогов во Франции

10:16 22.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Член Совета Федерации Сулейман Керимов, задержанный 20 ноября во Франции по подозрению в неуплате налогов, не признал свою вину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24».

Керимов, по данным источников телеканала, объявил о своей невиновности в ходе встречи с представителями французской прокуратуры.

Собеседники телеканала также пояснили, что правоохранительные органы Франции сочли возможным задержать Керимова, так как он находился в стране не в составе официальной делегации.

Ранее МИД России заявил, что Керимов «относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств».

Российский бизнесмен, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября. О задержании Керимова стало известно лишь 21 ноября.

Официально власти Франции пока не объявили причину задержания Керимова. По неофициальным данным, сенатора подозревают в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу. В марте издание Nice-Matin сообщило, что на вилле, принадлежащей, по некоторым данным, Керимову прошел обыск в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов.

Утром 22 ноября должно состояться заседание суда, на котором будет решено, останется ли Керимов под стражей или будет освобожден.

Темы: Франция, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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22.11.2017, 12:36
Гость: Кирпич

Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
Нету.
22.11.2017, 12:27
Гость: А Д

У них там секретное заседание совфеда.
22.11.2017, 12:17
Гость: гирма

" почему его не расследуют органы правопорядка рф"

Наверное потому что " органы правопорядка рф" не являются независимыми и являются слугами власти, а не страны.
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