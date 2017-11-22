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Совет Федерации принял закон о статусе иностранного агента для СМИ

11:36 22.11.2017
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
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Совет Федерации поддержал закон, который позволяет регистрировать СМИ в статусе иностранного агента. За документ проголосовали 154 сенатора, против не выступил никто, один член СФ воздержался. Трансляцию заседания можно посмотреть здесь.

В ходе обсуждения глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что закон нельзя будет применять против российских СМИ.

Закон о статусе иностранного агента для зарубежных СМИ был принят Госдумой за один день 15 ноября. Документ позволяет российскому Минюсту признавать в качестве СМИ любой зарубежный источник информации, а затем наделять его статусом иностранного агента, если это СМИ получает деньги из-за рубежа.

Российский закон стал ответом на регистрацию в качестве иностранного агента в США государственных СМИ RT и Sputnik.

Темы: Законотворческая деятельность в России, СМИ и журналистика, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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22.11.2017, 15:51
Гость: ВВВ

Если член Совета Федерации или депутат думы, министр Российского Правительства иль прочий чиновник имеет накопления в иностранной валюте, почему ему не присваивается статус иностранного агента?
22.11.2017, 13:06
Гость: Фомич

А, слабо признать чиновников всех ветвей власти, имеющих заграничную недвижимость, счета в зарубежных банках, а также членов их семей постоянно проживающих или обучающихся за границей, иностранными агентами, со всеми вытекающими из этого последствиями.
22.11.2017, 12:25
Гость: Мышиная возня

В эпоху интернета.
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