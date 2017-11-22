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Закон о введении tax free в России получил одобрение сенаторов

20:45 22.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Совете Федерации одобрили закон, предусматривающий введение на территории РФ системы tax free.

Согласно документу, гражданам стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут компенсироваться суммы НДС уплаченные при покупке товаров в РФ и вывозе из за пределы сообщества. Для того, чтобы получить выплату иностранный гражданин должен в течение дня приобрести товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить соответствующий чек, сообщает РИА «Новости».

Закон не распространяется на подакцизные товары. Кроме того, правительство России может вывести из-под его действия иные товары по своему усмотрению.

До октября будущего года будет действовать временный порядок предоставления документов для получения компенсации в рамках tax free. В течение этого периода времени будет разработана автоматизированная система для обмена необходимой информацией.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Правительство России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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22.11.2017, 21:35
Гость: тоже-врач

Предательство, которое увеличит отток капитала. Нахрена нам западные предприятия, если они ничего в бюджет платить не будут?
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