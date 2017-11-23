В МИД России сравнили американцев с оккупантами

У США нет правовых основания для нахождения на территории Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Они находятся там вопреки воле законного правительства Сирии, без каких-либо дополнительных иных правовых оснований», - цитирует Захарову агентство. По ее словам, поведение американцев в САР «близко к понятию оккупация».

Ранее зарубежные СМИ сообщили о решении Вашингтона не выводить военный контингент США с территории ближневосточного государства после окончательного разгрома террористов. Кроме того, американцы планируют учредить новую власть на севере Сирии.

У МИД России подобные планы США вызывают опасения. В ведомстве полагают, что создание в САР органов, не подчиняющихся Дамаску, в итоге приведет к расколу страны, отметила Захарова.

Ранее за отказ выводить войска из Сирии Штаты раскритиковали в Госдуме. «Это, если сказать бытовым языком, - хамство высшей категории, они - самозванцы в чужой квартире», - заявил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

