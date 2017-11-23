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В правительстве предложили создать глобальную спутниковую сеть связи

09:59 23.11.2017
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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В рамках программы «Цифровая экономика» российскому правительству предложено создать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС). Стоимость системы оценивается в 299 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на копию плана мероприятий.

Предполагается, что разработка и выделение финансирования на ГМИСС начнутся в 2018 году, а первые опытные образцы должны появиться к 2020 году.

Один из разработчиков проекта, имя которого РБК не называет, рассказал, что речь идет о «гибридной сети спутниковой и сотовой связи». Для этого на низкую орбиту хотят запустить группировку спутников, которые обеспечат прием на всей территории Земли.

Официально представители «Роскосмоса» и Внешэкономбанка (будет принимать решение о финансировании) отказались комментировать создание ГМИСС.

Описание ГМИСС похоже на систему, которую создает стартап OneWeb при поддержке Qualcomm и Virgin. Он планирует запустить на орбиту Земли 648 спутников (с дальнейшим расширением до 2,5 тысячи) для глобального покрытия интернета. Пока ни один спутник запущен не был, но завершить создание группировки планируется к 2019 году.

Программа «Цифровая экономика» была предварительно утверждена летом 2017 года для развития в России направлений, связанных с обработкой и передачей данных. Окончательные планы должны быть согласованы правительством в декабре 2017 года.

Темы: Искусственные спутники Земли и аппараты для межпланетных полетов, Правительство России
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 13:24
Гость: Николя

Когда я слышу "запустить группировку спутников" хочется спросить: а группировка глонас уже запущена?
:-)
23.11.2017, 12:59
Гость: Комментатор

Ну когда же распил в России прекратиться?
23.11.2017, 10:54
Гость: Кум

В процессе создания будет выяснено, что 300 млрд маловато.
Надо еще 200, которые и распилят.
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