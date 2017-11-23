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Чубайс даст показания по делу о хищении денег Роснано

15:21 23.11.2017
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
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24 ноября Черемушкинский суд Москвы допросит председателя правления ООО "УК "Роснано" Анатолия Чубайса в качестве свидетеля обвинения по уголовному делу в отношении бывшего главы Роснано Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате 220 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

30 мая в Черемушкинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела по существу. Леонид Меламед и Святослав Понуров (другой фигурант дела - бывший финансовый директор компании) вину в инкриминируемом преступлении не признают.

Они обвиняются в совершении растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Также фигурантом уголовного дела является бывший заместитель генерального директора корпорации Андрей Малышев, который скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Темы: Роснано
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 18:51
Гость: Працельс

Надо закрывать чуба быстрее, пока он не захотел дать показания на всех в гааге))
23.11.2017, 18:04
Гость: Skeptik

А патриот Коля Стариков говорит что он нужен как посол ЗАПАДА
и его трогать нельзя
23.11.2017, 17:58
Гость: Ray Bloom

Почему в качестве свидетеля, а не обвиняемого?
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