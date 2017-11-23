Чубайс даст показания по делу о хищении денег Роснано
24 ноября Черемушкинский суд Москвы допросит председателя правления ООО "УК "Роснано" Анатолия Чубайса в качестве свидетеля обвинения по уголовному делу в отношении бывшего главы Роснано Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате 220 млн рублей.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
30 мая в Черемушкинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела по существу. Леонид Меламед и Святослав Понуров (другой фигурант дела - бывший финансовый директор компании) вину в инкриминируемом преступлении не признают.
Они обвиняются в совершении растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Также фигурантом уголовного дела является бывший заместитель генерального директора корпорации Андрей Малышев, который скрылся от следствия и был объявлен в розыск.