Сергей Собянин открестился от премьерских амбиций

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вполне доволен постом градоначальника и не намерен занимать кресло премьер-министра России. В этой связи мэр выразил подозрение, что кто-то специально «кочегарит» эту тему ради интриги или развлечения.

«Я всем говорю: коллеги, мне комфортно работать в Москве. Я считаю, что это мужская серьезная работа, на которой можно реализовать интересные проекты. Я работал в АП, я работал в аппарате правительства. Я знаю, что это такое. Я считаю, что это очень тяжелая неблагодарная работа. Поэтому, если можно, это не для меня», – сказал мэр.

Собянин также отметил, что не размышляет «карьеристскими» категориями относительно повышения или понижения. Как пояснил градоначальник, он доволен текущим уровнем ответственности на своей должности, а также возможностью увидеть конечный результат реализованных программ. «Она [работа мэра] интересна тем, что ты отвечаешь за свои проекты, ты видишь конечный результат, и это очень здорово», – сказал Собянин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее агентство Bloomberg писало, что именно Сергей Собянин вместе с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и главой Минпромторга Денисом Мантуровым рассматривается в качестве кандидата на должность премьер-министра. В октябре 2017 года Сергей Собянин заявил, что будет баллотироваться на новый мэрский срок «с большой долей вероятности».