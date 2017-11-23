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Сергей Собянин открестился от премьерских амбиций

14:48 23.11.2017
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вполне доволен постом градоначальника и не намерен занимать кресло премьер-министра России. В этой связи мэр выразил подозрение, что кто-то специально «кочегарит» эту тему ради интриги или развлечения.

«Я всем говорю: коллеги, мне комфортно работать в Москве. Я считаю, что это мужская серьезная работа, на которой можно реализовать интересные проекты. Я работал в АП, я работал в аппарате правительства. Я знаю, что это такое. Я считаю, что это очень тяжелая неблагодарная работа. Поэтому, если можно, это не для меня», – сказал мэр.

Собянин также отметил, что не размышляет «карьеристскими» категориями относительно повышения или понижения. Как пояснил градоначальник, он доволен текущим уровнем ответственности на своей должности, а также возможностью увидеть конечный результат реализованных программ. «Она [работа мэра] интересна тем, что ты отвечаешь за свои проекты, ты видишь конечный результат, и это очень здорово», – сказал Собянин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее агентство Bloomberg писало, что именно Сергей Собянин вместе с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и главой Минпромторга Денисом Мантуровым рассматривается в качестве кандидата на должность премьер-министра. В октябре 2017 года Сергей Собянин заявил, что будет баллотироваться на новый мэрский срок «с большой долей вероятности».

Темы: Россия, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 16:27
Гость: Пенсионер П.

Куда ему в премьеры?
Он еще не всю Москву завалил...
23.11.2017, 15:18
Гость: Бобориха

Много лет работать на одном месте не правильно, поэтому считаю, что Сергей Семенович мог бы быть назначен на должность Председателем нового состава Правительства России.
23.11.2017, 15:07
Гость: уточнение

«Она [работа мэра] интересна тем, что ты отвечаешь за свои проекты, ты видишь конечный результат, и это очень здорово», – сказал Собянин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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В текст интервью вкралась опечатка. Перед словом "отвечаешь" следует вставить частицу "НЕ".
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