Структура лидера «Ночных волков» получила президентский грант в 2,4 млн руб

Межрегиональная организация «Русские мотоциклисты», одним из учредителей которой является лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов, получила президентский грант в 2,4 миллиона рублей. Об этом пишут «Ведомости», подводя итоги второго этапа распределения президентских грантов.

Грант выделен «Русским мотоциклистам» на проект «Славянский мир» — серию мотоциклетных и автомобильных маршей.

При этом две заявки на гранты, поданные непосредственно «Ночными волками», отбор не прошли, сообщил изданию гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Также президентские гранты на общую сумму в 24 миллиона рублей получили девять организаций движения «Боевое братство», в руководство которой входит бывший губернатор Подмосковья Борис Громов. Самый крупный грант — на 11 миллионов рублей — выделен московскому отделению «Боевого братства» на проведение всероссийского молодежного форума «Территория действия».

Единственной связанной с выборами организацией, получившей грант, стало движение «За чистые выборы», в руководство которой входит депутат Госдумы Павел Крашенинников, а попечительский совет возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. На образовательный проект, «направленный на решение конкретных социальных проблем в российском обществе», движению выделено 9,7 миллиона рублей.

Итоги первого этапа распределения президентских грантов были объявлены в августе. Тогда стало известно, что «Ночные волки» впервые за пять лет остались без гранта. Заявка байк-клуба на 9,5 миллиона рублей на проведение новогодних елок отбор не прошла.

В рамках первого конкурса были распределены гранты на 2,25 миллиарда рублей. Всего в 2017 году из президентского фонда могут быть выделены гранты на общую сумму около 7 миллиардов рублей.