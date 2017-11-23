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Владимир Жириновский пообещал перекрасить Кремль

21:40 23.11.2017
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский наметил программу, которую он намерен реализовать в случае победы на президентских выборах.

Программа получила название «100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед!» Главная цель, которую ставит перед собой Жириновский – благополучие всех граждан России, передает ТАСС.

Одним из приоритетов лидер ЛДПР называет защиту соотечественников за границей. Он подчеркнул, что никому не позволит забирать детей у русских семей, проживающих за пределами страны.

Придя к власти, Жириновский планирует провести амнистию, скорректировать Уголовный кодекс в сторону его гуманизации, но в то же время он намерен отменить мораторий на смертную казнь.

Что касается борьбы с коррупцией, то программа предусматривает увольнение чиновников-взяточников и конфискацию их имущества. Уличенные в коррупционных преступлениях предприниматели должны будут возмещать похищенное в трехкратном размере.

Экономическая часть президентской программы лидера ЛДПР предусматривает деноминацию. «Убрать два ноля, и доллар будет стоить 60 копеек», - цитирует агентство.

Кроме того, Жириновский намерен перекрасить Кремль в белый цвет, заменить звезды на башнях орлами и возродить имперскую символику – черно-желто-белый флаг и гимн «Боже, царя храни».

Ранее сообщалось, что Жириновский выдвинут ЛДПР в качестве кандидата в президенты России. Во второй половине декабря съезд партии должен окончательно утвердить его кандидатуру.

Президентские выборы в России намечены на март будущего года. Жириновский будет бороться за пост главы государства в шестой раз. Его соперниками могут стать основатель «Яблока» Григорий Явлинский, бизнесмен Сергей Полонский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, оппозиционер Алексей Навальный.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.11.2017, 03:04
Гость: Остап

Пожалуй, наберет побольше Дядююшки Зю.
24.11.2017, 02:57
Гость: Танкист-тракторист

Откуда у вас сапоги?
24.11.2017, 02:52
Гость: Val/

За такую программу нужно голосовать двумя руками! Но, есть сомнение в ее выполнении...
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