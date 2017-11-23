Владимир Жириновский пообещал перекрасить Кремль

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский наметил программу, которую он намерен реализовать в случае победы на президентских выборах.

Программа получила название «100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед!» Главная цель, которую ставит перед собой Жириновский – благополучие всех граждан России, передает ТАСС.

Одним из приоритетов лидер ЛДПР называет защиту соотечественников за границей. Он подчеркнул, что никому не позволит забирать детей у русских семей, проживающих за пределами страны.

Придя к власти, Жириновский планирует провести амнистию, скорректировать Уголовный кодекс в сторону его гуманизации, но в то же время он намерен отменить мораторий на смертную казнь.

Что касается борьбы с коррупцией, то программа предусматривает увольнение чиновников-взяточников и конфискацию их имущества. Уличенные в коррупционных преступлениях предприниматели должны будут возмещать похищенное в трехкратном размере.

Экономическая часть президентской программы лидера ЛДПР предусматривает деноминацию. «Убрать два ноля, и доллар будет стоить 60 копеек», - цитирует агентство.

Кроме того, Жириновский намерен перекрасить Кремль в белый цвет, заменить звезды на башнях орлами и возродить имперскую символику – черно-желто-белый флаг и гимн «Боже, царя храни».

Ранее сообщалось, что Жириновский выдвинут ЛДПР в качестве кандидата в президенты России. Во второй половине декабря съезд партии должен окончательно утвердить его кандидатуру.

Президентские выборы в России намечены на март будущего года. Жириновский будет бороться за пост главы государства в шестой раз. Его соперниками могут стать основатель «Яблока» Григорий Явлинский, бизнесмен Сергей Полонский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, оппозиционер Алексей Навальный.

