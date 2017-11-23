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МГУ начнет готовить киберпсихологов и космических психологов

09:11 23.11.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Московском государственном университете им. Ломоносова появятся две новые специализации.

Как пишет РИА Новости, с 2018 года на факультете психологии МГУ будут открыты программы магистратуры по киберпсихологии и космической психологии.

Появление программы по киберпсихологии связано с тем, что на сегодняшний день психолог должен также уметь оказывать помощь в цифровой среде. По словам декана факультета психологии МГУ Юрия Зинченко, традиционная модель подготовки психологов основана на модели, когда человек с какой-либо проблемой, которую не может решить сам, приходит к психологу. Однако с развитием интернета система изменилась, люди начали искать помощь и поддержку в Сети.

«Получается, что необходимо идти на опережение. Необходимо отработать те модели, по которым психолог сможет оказывать помощь именно в цифровой среде. Подготовка веб-психологов и киберпсихологии — направление, которое нужно развивать», - рассказал Зинченко.

Необходимость в появлении специалистов космической психологии связана с интенсивным развитием космической отрасли. Обе специальности являются междисциплинарными. Так работа над направлением космической психологии ведется совместно с факультетом космических исследований, факультетом фундаментальной медицины и биологическим факультетом. А подготовка веб-психологов будет вестись вместе с механико-математическим и физическим факультетом, а также факультетом вычислительной математики и кибернетики. 

Темы: Московский государственный университет (МГУ), Психология и вопросы самоанализа, Высшее образование в России
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 11:17
Гость: Ося

Кто главный психолог, который может решить ваши проблемы? Сами знаете: денег нет, но вы держитесь.. Повторяйте для себя и родных эту мантру...
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