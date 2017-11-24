В Чувашии ребенка засосало в грязь на только что благоустроенной площадке

В сети появилось видео, на котором активисты Общероссийского народного фронта вытаскивают ребенка, увязшего в непролазной грязи на детской площадке в Чувашии.

Активисты приехали, чтобы дать оценку качества реализации федеральной программы в муниципалитете: двор по улице Никитина и бульвару Парковому в городе Цивильске является единственной придомовой территорией, ремонт и обновление которой осуществлялись в 2017 году в рамках федерального проекта. По данным ОНФ, плановая стоимость всех работ на объекте составила 6,3 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в ОНФ, мальчик не мог выбраться более 20 минут.

"Буквально за три дня до нас здесь побывали региональные и муниципальные чиновники, которые приняли участие в открытии благоустроенного пространства. Здесь действительно была проведена запланированная работа и установлены новые игровые формы, столь привлекательные для детей. Но ни при проектировании, ни при выполнении работ муниципалитет не учел требований безопасности и элементарного комфорта.

В частности, материалы, которые были завезены на площадку в качестве покрытия игровой зоны, предназначены исключительно для озеленения. В результате этого непрофессионального подхода и равнодушного отношения произошел этот инцидент – несчастный ребенок завяз в грязи на только что благоустроенной площадке", - прокомментировал ситуацию координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Чувашии Владислав Солдатов.

По его словам, вопрос был поднят на совещании межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" при главе Чувашской республики. Представители муниципалитета и региона пообещали, что учтут все замечания активистов Народного фронта и ликвидируют недостатки. В свою очередь, общественники намерены проконтролировать ход этих запланированных работ.