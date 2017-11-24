]]> ]]>
Главная В России Новости

В Чувашии ребенка засосало в грязь на только что благоустроенной площадке

10:09 24.11.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

В сети появилось видео, на котором активисты Общероссийского народного фронта вытаскивают ребенка, увязшего в непролазной грязи на детской площадке в Чувашии.

Активисты приехали, чтобы дать оценку качества реализации федеральной программы в муниципалитете: двор по улице Никитина и бульвару Парковому в городе Цивильске является единственной придомовой территорией, ремонт и обновление которой осуществлялись в 2017 году в рамках федерального проекта. По данным ОНФ, плановая стоимость всех работ на объекте составила 6,3 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в ОНФ, мальчик не мог выбраться более 20 минут.

"Буквально за три дня до нас здесь побывали региональные и муниципальные чиновники, которые приняли участие в открытии благоустроенного пространства. Здесь действительно была проведена запланированная работа и установлены новые игровые формы, столь привлекательные для детей. Но ни при проектировании, ни при выполнении работ муниципалитет не учел требований безопасности и элементарного комфорта.

В частности, материалы, которые были завезены на площадку в качестве покрытия игровой зоны, предназначены исключительно для озеленения. В результате этого непрофессионального подхода и равнодушного отношения произошел этот инцидент – несчастный ребенок завяз в грязи на только что благоустроенной площадке", - прокомментировал ситуацию координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Чувашии Владислав Солдатов.

По его словам, вопрос был поднят на совещании межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" при главе Чувашской республики. Представители муниципалитета и региона пообещали, что учтут все замечания активистов Народного фронта и ликвидируют недостатки. В свою очередь, общественники намерены проконтролировать ход этих запланированных работ.

Темы: Чувашия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.11.2017, 12:11
Гость: Ivan Königstein

Солидарен, сильно сказано.))) Расстреливать и не один раз, а много раз, что бы немножко мучились.
24.11.2017, 11:55
Гость: Да

Отпилили денежки, теперь у себя в домиках что-то подремонтируют.
24.11.2017, 11:46
Гость: Таких "благоустроителей"

затративших на такое "благоустройство" 6,3 млн руб. надо расстреливать.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.