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В «Роснефти» прокомментировали показания Сечина по делу Улюкаева

14:19 24.11.2017
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
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Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев усомнился в достоверности материала «Русской службы Би-би-си», в котором пересказываются допросы главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

«А с чего вы взяли, что это подлинный документ, заслуживающий уважения? Его появление, как с точки зрения фактической, так и с логической, никак об этом не соответствует», — заявил он в интервью радиостанции Business FM. Леонтьев отметил, что «слив» подобных материалов из уголовного дела является преступлением, а защита от фальсификаций отсутствует.

По мнению Леонтьева, публикация «Русской службы» не имеет никакого смысла, поскольку показания Сечина и так должны были зачитать в ходе суда.

«Понимаете, здесь, собственно, содержание комментировать невозможно, можно комментировать только саму ситуацию, которая с самого начала процесса и все более дальше является просто превращением судебной процедуры в цирк», — заявил Леонтьев.

«Русская служба Би-би-си» вечером 23 ноября опубликовала отрывки из материалов трех допросов Игоря Сечина по делу о вымогательстве взятки со стороны Алексея Улюкаева. В показаниях, в частности, говорится, что никто кроме Сечина не видел, как Улюкаев просил у него 2 миллиона долларов в качестве взятки за содействие в покупке компании «Башнефть».

В материале «Русской службы» также говорится, что Сечин рассказал, будто Улюкаев сам позвонил ему 14 ноября 2016 года и предложил встретиться. После этой встречи министра задержали с 2 миллионами долларов. Однако из записи разговора Сечина и Улюкаева, которую демонстрировали в суде, можно сделать вывод, что звонил и предлагал встретиться именно глава «Роснефти».

Темы: Дело Алексея Улюкаева
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 20:48
Гость: *

И Алекс, и Гоша закваски одной:
Не может быть "чистым" ни тот, ни другой,
Нечистого типа входя в окружение,
Уж, как говорится, по определению!
24.11.2017, 16:31
Гость: Бтр

Интересно, судья брал показания на бегу, пока тот в ресторан ехал?
24.11.2017, 14:42
Гость: ГРАЖДАНИН

би-би-си лживая радиостанция и враг нашей страны.
Кто ссылается на эту радиостанцию то тоже враг.
Все комментарии (6)
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