В «Роснефти» прокомментировали показания Сечина по делу Улюкаева

Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев усомнился в достоверности материала «Русской службы Би-би-си», в котором пересказываются допросы главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

«А с чего вы взяли, что это подлинный документ, заслуживающий уважения? Его появление, как с точки зрения фактической, так и с логической, никак об этом не соответствует», — заявил он в интервью радиостанции Business FM. Леонтьев отметил, что «слив» подобных материалов из уголовного дела является преступлением, а защита от фальсификаций отсутствует.

По мнению Леонтьева, публикация «Русской службы» не имеет никакого смысла, поскольку показания Сечина и так должны были зачитать в ходе суда.

«Понимаете, здесь, собственно, содержание комментировать невозможно, можно комментировать только саму ситуацию, которая с самого начала процесса и все более дальше является просто превращением судебной процедуры в цирк», — заявил Леонтьев.

«Русская служба Би-би-си» вечером 23 ноября опубликовала отрывки из материалов трех допросов Игоря Сечина по делу о вымогательстве взятки со стороны Алексея Улюкаева. В показаниях, в частности, говорится, что никто кроме Сечина не видел, как Улюкаев просил у него 2 миллиона долларов в качестве взятки за содействие в покупке компании «Башнефть».

В материале «Русской службы» также говорится, что Сечин рассказал, будто Улюкаев сам позвонил ему 14 ноября 2016 года и предложил встретиться. После этой встречи министра задержали с 2 миллионами долларов. Однако из записи разговора Сечина и Улюкаева, которую демонстрировали в суде, можно сделать вывод, что звонил и предлагал встретиться именно глава «Роснефти».