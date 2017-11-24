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Госдума РФ приняла бюджет на три года вперед

11:16 24.11.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Госдума России на заседании в пятницу, 24 ноября, приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2018–2020 годы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно принятому законопроекту, доход бюджета в 2018 году составит 15,258 триллиона рублей, а расходы — 16,529 триллиона. Таким образом, дефицит бюджета составит 1,3% ВВП. В 2019 и 2020 годах дефицит сократится до 0.8% ВВП.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя журналистам принятие бюджета в третьем чтении, заявил, что его главный показатель, «где мы видим развитие, — это рост внутреннего валового продукта».«Впервые за три предыдущих года мы принимаем бюджет, где у нас рост более 2%. Бюджет роста», — подчеркнул спикер.

Базовые нефтегазовые доходы в 2018 году составят 5,480 трлн рублей, в 2019 году - 5,247 трлн рублей, в 2020 году - 5,440 трлн рублей. При этом ненефтегазовые доходы в 2018 году будут равны 9,779 трлн рублей, в 2019 году - 10,307 трлн рублей, в 2020 году - 10,845 трлн рублей.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Бюджетная политика в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 14:46
Гость: НХ

Имеются рассчёты, которые свидетельствуют о том, что с 2008 г. средний рост ВВП составил около 1%. Это означает, что при среднемировом уровне роста в 3,6%, в России вот уже 9 лет имеет место стагнация. Страна всё больше отстаёт в своём развитии. Следует отметить, что ЗА бюджет голосовала Единая Россия и её верный костыль - партия Жириновского.
24.11.2017, 13:02
Гость: Все на выборы полоумных !

Полоумные! Они впервые приняли бюджет, где у них рост 2 %. Они видят развитие !!! Где ? На бумаге ? Козлы , у вас по прошлому году снижение 0,2 % при растущей цене на нефть, растущей цене бензина, электроэнергии, ЖКХ, штрафах, ценах на продукты. Чума 21 века - российская либерал-демократия. Идиоты радуются 2 % которые только на бумаге !
24.11.2017, 11:30
Гость: Как один

Госдума к войне готова?
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