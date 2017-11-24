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В Госдуме появились контейнеры для сбора батареек

18:45 24.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуме России установили емкости для сбора отслуживших свой срок батареек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на парламентскую пресс-службу.

Инициатива принадлежит главе думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. По его словам, содержимое контейнеров будет вывозить и утилизировать специализированная организация.

«Глобальной экологической проблемы мы этими действиями не решим, но это вопрос экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде. Всегда надо начинать с себя», - цитирует агентство парламентария.

Ранее депутаты отказались от использования пластиковых бутылок и стаканчиков, а также организовали сбор бумажных отходов.
 

Темы: Россия, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 23:51
Гость: Пенсионер П.

А у кого там есть батарейки?
В пультах от телевизоров?
Отходы - 31 батарейка год? Или из дома несут? И сколько стоит обслуживание?
А что депутаты используют вместо пластиковых бутылок?
Стеклотару сдают?
Я там бывал, но не видел окошка "Прием стеклотары".
Ах, да... Из-под импортного алкоголя тару не принимают...
24.11.2017, 20:49
Гость: Если закрыть все эти Думы, депутатов лишить

халявы, отобрать пенсии по 360 000 в месяц, прочее наворованное добро, а к этому еще прибавить расходы на Кулриных, Дворковичей, Медведевых и прочих гарантов воровства, то на эти деньги можно купить не только Крым, но и всю т.н. "Украину". Почему бы Вашингтону не пойти на такой ответственный шаг?
24.11.2017, 19:59
Гость: Считай, вроде как

металлургический комбинат в строй ввели. Победа дерьмократии.
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