В Госдуме появились контейнеры для сбора батареек

В Госдуме России установили емкости для сбора отслуживших свой срок батареек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на парламентскую пресс-службу.

Инициатива принадлежит главе думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. По его словам, содержимое контейнеров будет вывозить и утилизировать специализированная организация.

«Глобальной экологической проблемы мы этими действиями не решим, но это вопрос экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде. Всегда надо начинать с себя», - цитирует агентство парламентария.

Ранее депутаты отказались от использования пластиковых бутылок и стаканчиков, а также организовали сбор бумажных отходов.

