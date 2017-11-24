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Российские военные успешно испытали новую противоракету

06:49 24.11.2017
Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube
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Войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России на полигоне в Казахстане успешно провели пуск новой модернизированной ракеты системы ПРО, сообщает РИА Новости.

Пуск был произведен боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан).

Отмечается, что заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России полковник Андрей Приходько после пуска заявил, что модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Сейчас за оборону столицы отвечает система противоракетной обороны А-135. Ее разработка началась в 1971 году, а первые пуски прошли в 1979 году. А-135 состоит из радиолокационной станции "Дон-2Н" в подмосковном Софрино, командно-вычислительного пункта 5К80 в Пушкино и нескольких стрельбовых комплексов, оснащенных противоракетами ближнего перехвата 53Т6. В 2014 году начались испытания противоракет новой системы А-235.

Темы: Вооружения в России, Ракеты, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 12:45
Гость: ВВВ

Если начать, то никто!
24.11.2017, 11:48
Гость: Demon

Системы А-135 и А-235 предназначены для борьбы с ядерными блоками межконтинентальных ракет. Создавались они для прикрытия какое-то время военно-политического центра Москва. 100% непробиваемость они не гарантируют. А время, которое они могут дать, нужно лишь для одного - успеть отдать приказ об ответном массированном ядерном ударе по врагу. Так что рассуждения типа Москва останется, всё остальное будет уничтожено не уместны.
24.11.2017, 11:07
Гость: stalker

"Петербуржец из Севастополя", в географии не заблудился ? В статье ясно говорится о том, что речь идет о нашей системе ПРО, нацеленной на обеспечение безопасности именно Москвы. Другие города и населенные пункты там не упоминается. И хватит мне пример из жизни подводников приводить. Здесь речь идет о системах ПВО и ПРО, а не о ВМФ. У вас плохо не только с географией, но и со знанием военного дела. В огороде бузина, а в Киеве дядька. Так что еще большой вопрос у кого из нас с вами голова плохо варит. А уж внимательностью и логикой вас Бог точно обидел.
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