Российские военные успешно испытали новую противоракету

Войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России на полигоне в Казахстане успешно провели пуск новой модернизированной ракеты системы ПРО, сообщает РИА Новости.

Пуск был произведен боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан).

Отмечается, что заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России полковник Андрей Приходько после пуска заявил, что модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Сейчас за оборону столицы отвечает система противоракетной обороны А-135. Ее разработка началась в 1971 году, а первые пуски прошли в 1979 году. А-135 состоит из радиолокационной станции "Дон-2Н" в подмосковном Софрино, командно-вычислительного пункта 5К80 в Пушкино и нескольких стрельбовых комплексов, оснащенных противоракетами ближнего перехвата 53Т6. В 2014 году начались испытания противоракет новой системы А-235.