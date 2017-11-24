В России выдадут более 90 тыс разрешений на временное проживание

Правительство РФ распорядилось выдать в 2018 году более 90 тысяч разрешений иностранным гражданам на временное проживание в России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением на 2018 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 90 360 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам Федерации в соответствии с их заявками", — говорится в документе.

Отмечается, что количество выделенных на 2018 год разрешений на 19 800 меньше, чем в 2017 — в этом году квота составляет 110 160 разрешений. Размер квоты на 2018 год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, подготовленных с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе.

Данное решение направлено на повышение эффективности регулирования миграционных процессов и обеспечение единого применения норм законодательства по формированию и установлению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в целом по России и по каждому региону