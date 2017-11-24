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В России выдадут более 90 тыс разрешений на временное проживание

08:19 24.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство РФ распорядилось выдать в 2018 году более 90 тысяч разрешений иностранным гражданам на временное проживание в России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением на 2018 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 90 360 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам Федерации в соответствии с их заявками", — говорится в документе.

Отмечается, что количество выделенных на 2018 год разрешений на 19 800 меньше, чем в 2017 — в этом году квота составляет 110 160 разрешений. Размер квоты на 2018 год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, подготовленных с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе.

Данное решение направлено на повышение эффективности регулирования миграционных процессов и обеспечение единого применения норм законодательства по формированию и установлению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в целом по России и по каждому региону

Темы: Россия, Миграционная политика в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 12:15
Гость: Иван

Вещанию либерастической колониальной власти верить нельзя все равно она сделает так, чтоб как можно больше навредить стране Россия и ее народу, задачи у нее такие и такие цели ее заокеанских хозяев.
24.11.2017, 11:43
Гость: ?

и кто будут эти граждане
24.11.2017, 11:06
Гость: Федя1

Русские из Восточной Балтики в эти 90 тыс входят?
Все комментарии (5)
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