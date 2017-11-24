СМИ опубликовали видео прибытия Плотницкого в Москву

В Сети появилось видео, на котором запечатлен идущий по аэропорту глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий. Видео опубликовал на своем сайте телеканал «Звезда». Как отмечает телеканал, изначально видеозапись разместил корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как Плотницкий проходит по зданию, в руках он держит сумку и чехол.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий выехал из Луганска 23 ноября. Согласно первоначальным данным, территорию республики он покинул на автомобиле. Позже писатель и политрук Захар Прилепин сообщил, что Плотницкий прилетел в Москву из Ростова-на-Дону. «Вот только что прилетел. Экономкласс, зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни», — написал он.