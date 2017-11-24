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СМИ опубликовали видео прибытия Плотницкого в Москву

12:26 24.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В Сети появилось видео, на котором запечатлен идущий по аэропорту глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий. Видео опубликовал на своем сайте телеканал «Звезда». Как отмечает телеканал, изначально видеозапись разместил корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как Плотницкий проходит по зданию, в руках он держит сумку и чехол.

 

Глава ЛНР Игорь Плотницкий выехал из Луганска 23 ноября. Согласно первоначальным данным, территорию республики он покинул на автомобиле. Позже писатель и политрук Захар Прилепин сообщил, что Плотницкий прилетел в Москву из Ростова-на-Дону. «Вот только что прилетел. Экономкласс, зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни», — написал он.

Темы: Москва, Борьба с реабилитацией гитлеровских пособников на Украине, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 13:55
Гость: Донецкий

Вам не привыкать. Для вас хунта =законный режим.
24.11.2017, 13:49
Гость: Карл Маркс

Незавидная доля у Егореши. Я помню нас в Сочи 2 часа держали в накопителе и час в самолете из - за того ,что как раз драпал глава Аджарии. А в Москве за ним шикарная тачка к трапу подьехала.
24.11.2017, 13:02
Гость: Киевский

То есть типа "законно избранного" руководителя,сместили с помощью переворота?)))
Значит, хунта нынче, на его месте образовалась)))!!
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