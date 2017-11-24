В Кремле прокомментировали приезд главы ЛНР в Москву

В Кремле прокомментировали приезд в Москву главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопрос о приезде Плотницкого в российскую столицу не относится к компетенции Кремля, пишет РИА Новости.

Песков отметил, что Кремль не считает нужным комментировать сложившуюся ситуацию в ЛНР. Он подчеркнул, что российская позиция по минским договоренностям остается неизменной.

«Альтернативы минским договоренностям нет, Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую поставил президент Путин под этими договоренностями», - резюмировал Песков.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий выехал из Луганска 23 ноября. Согласно первоначальным данным, территорию республики он покинул на автомобиле.