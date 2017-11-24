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В Кремле прокомментировали приезд главы ЛНР в Москву

14:16 24.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В Кремле прокомментировали приезд в Москву главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопрос о приезде Плотницкого в российскую столицу не относится к компетенции Кремля, пишет РИА Новости.

Песков отметил, что Кремль не считает нужным комментировать сложившуюся ситуацию в ЛНР. Он подчеркнул, что российская позиция по минским договоренностям остается неизменной.

«Альтернативы минским договоренностям нет, Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую поставил президент Путин под этими договоренностями», - резюмировал Песков.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий выехал из Луганска 23 ноября. Согласно первоначальным данным, территорию республики он покинул на автомобиле.

Темы: Россия, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 18:25
Гость: спокойный

письмо из прошлого к нам приехал величайший революционер всех времен и народов борец за интересы своего луганского народа игорь плотницкий в москве у него будут проходить переговоры с ответственными руководителями российского государства касающиеся взаимоотношений луганской народной республики и российской федерации и помощи оказываемой российской федерации лнр в деле становления молодой луганской республики и в ее борьбе против империализма и колониализма только объясните мне пожалуйста что они там строят ну вот приезжал к нам фидель кастро и говорил что они на кубе строят социализм самый лучший в мире строй просил денег и оружия дали не жалко ради социализма приезжал гамаль насер и говорил что они в египте строят социализм а сионисты хотят отнять завоевания трудящихся египта просил денег и оружия дали и деньги и огромное количество оружия бесплатно ради социализма не жалко последнюю рубаху снять ведь мы интернационалисты приезжали товарищи из судана сомали афганистана северной кореи просили денег и оружия говорили что строят социализм дали не жалко а что строят товарищи в луганске я что то не пойму подскажите пожалуйста на что будут идти деньги налогоплательщиков ради чего с меня будут снимать рубашку
24.11.2017, 16:48
Гость: Да-да Изя...

... а скоро ещё и Мугабе приедет в Ростов. Ведь там сборный пункт БЫВШИХ.
24.11.2017, 16:24
Гость: Изя

Кремль собирает всякую шваль, причем самого низкого пошиба - украинского... Днище.
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