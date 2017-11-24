В Совфеде одобрили проект нового запрета Минздрава по алкоголю

Председатель социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский готов поддержать идею Минздрава о запрете продажи спиртных напитков нетрезвым лицам.

«Я бы поддержал эту инициативу, только очень сложно будет регулировать такой процесс», - сказал он РИА «Новости».

Сенатор пояснил, что возникает вопрос о том, кем будет определяться степень опьянения гражданина при отказе в продаже ему алкоголя. Кроме того, для защиты продавца от претензий со стороны недовольных покупателей невозможно приставить к каждой торговой точке полицейского.

По мнению Рязанского, инициатива Минздрава вряд ли осуществима в плане нормативно-правового регулирования.

Ранее сообщалось, что ведомство подготовило законопроект, который позволяет продавцам отказывать нетрезвым покупателям в продаже алкоголя. Кроме того, Минздрав предлагает изолировать отделы с алкоголем в магазинах, которые не специализируются на продаже такого товара.

