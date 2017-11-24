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В Совфеде одобрили проект нового запрета Минздрава по алкоголю

19:45 24.11.2017
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
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Председатель социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский готов поддержать идею Минздрава о запрете продажи спиртных напитков нетрезвым лицам.

«Я бы поддержал эту инициативу, только очень сложно будет регулировать такой процесс», - сказал он РИА «Новости».

Сенатор пояснил, что возникает вопрос о том, кем будет определяться степень опьянения гражданина при отказе в продаже ему алкоголя. Кроме того, для защиты продавца от претензий со стороны недовольных покупателей невозможно приставить к каждой торговой точке полицейского.

По мнению Рязанского, инициатива Минздрава вряд ли осуществима в плане нормативно-правового регулирования.

Ранее сообщалось, что ведомство подготовило законопроект, который позволяет продавцам отказывать нетрезвым покупателям в продаже алкоголя. Кроме того, Минздрав предлагает изолировать отделы с алкоголем в магазинах, которые не специализируются на продаже такого товара.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Производство и продажа алкоголя, Министерство здравоохранения РФ, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 22:05
Гость: плюс

крепостное право по всей стране.
24.11.2017, 21:50
Гость: Фома

Лучше бы они в совфеде рассмотрели вопрос об издевательстве МОК и ВАДА над российскими олимпийцами. Просто стыдно за страну, где мерзавцы от спорта ничего не делают для защиты наших выдающихся спортсменов. Где государственная защита наших спортсменов??? Где господдержка в уголовных судах о клевете и защите достоинства честных людей, здесь нужна финансовая поддержка наших олимпийцев, ведь все судебные процессы на западе очень затратны для наших спортсменов, если они будут выступать как частные лица. Позиция нашего государства и чиновников от спорта вызывает ОМЕРЗЕНИЕ!!!Ведь спортсмены страдают исключительно по политическим мотивам, ГДЕ ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА???, ведь в лицо плюют не только отдельным спортсменам, а стране.
24.11.2017, 21:26
Гость: В мире интересного.

Если закрыть Думу, отобрать ранее назначенные пенсии думарям, то хватит денег на строительство стадиона по площади превосходящего Крымнаш.
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