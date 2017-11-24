Сенаторы отказались проводить проверку в отношении Керимова

У Совфеда нет претензий к сенатору Сулейману Керимову относительно деклариования доходов. Об этом заявил глава комиссии верхней палаты российского парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Юрий Воробьев.

По его словам, проверка проводится по запросу правоохранительных органов, зарегистрированных политических партий или всероссийских СМИ. В настоящее время оснований для проверки нет. «У нас нет оснований сегодня говорить, что он что-либо нарушил», - цитирует сенатора «Интерфакс».

Некоторое время назад Керимов был задержан во Франции по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Суд отпустил его на свободу под залог в пять миллионов евро, но запретил покидать территорию департамента Приморские Альпы.