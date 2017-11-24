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Сенаторы отказались проводить проверку в отношении Керимова

20:45 24.11.2017
Сулейман Керимов. Фото с сайта wikipedia.org
Сулейман Керимов. Фото с сайта wikipedia.org
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У Совфеда нет претензий к сенатору Сулейману Керимову относительно деклариования доходов. Об этом заявил глава комиссии верхней палаты российского парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Юрий Воробьев.

По его словам, проверка проводится по запросу правоохранительных органов, зарегистрированных политических партий или всероссийских СМИ. В настоящее время оснований для проверки нет. «У нас нет оснований сегодня говорить, что он что-либо нарушил», - цитирует сенатора «Интерфакс».

Некоторое время назад Керимов был задержан во Франции по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Суд отпустил его на свободу под залог в пять миллионов евро, но запретил покидать территорию департамента Приморские Альпы.

Темы: Россия, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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25.11.2017, 01:13
Гость: Victoriya

Так это ж, не Матильда...))))
25.11.2017, 00:28
Гость: дан

не зря говорят -ворон ворону глаз не выклюет Но кто же из депутатов-воров будет сдавать своего другана Такого же вора как они Ведь в таком случае и их могут начать проверять и выснять где хранят уважаемые депутаты свои кровные денежки
24.11.2017, 23:53
Гость: все они

одним мирром мазаны)))))))))))))
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