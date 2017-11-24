Соперником Путина на выборах планируют выдвинуть бизнесмена и либерала

Администрация президента обсуждает вариант с выдвижением в качестве соперника Владимира Путина на президентских выборах представителя бизнеса и либерального кандидата. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, близких к Кремлю, не уточнив, идет ли речь об одном или о двух разных кандидатах.

Одна из рассматриваемых кандидатур, по версии собеседника газеты — бывший министр финансов Алексей Кудрин. Представитель Кудрина Павел Кузнецов заявил, что такой вопрос не обсуждался.

Помимо этого ожидается выдвижение «нормального кандидата» от Партии роста. В самой партии рассказали, что вопрос с кандидатом «решится в ближайшие дни».

По мнению социолога «Левада-центра» Дениса Волкова, у россиян нет запроса на либерального кандидата, но граждане могут проголосовать за кандидата от бизнеса. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, напротив, считает, что ни либеральный кандидат, ни представитель бизнеса не может рассчитывать на большое количество голосов.

О своем выдвижении на предстоящих в 2018 году выборах президента уже объявили Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Григорий Явлинский («Яблоко»). «Справедливая Россия», по данным РБК, может отказаться от выдвижения своего кандидата, поддержав Путина.

Помимо этого об участии в кампании заявила телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон. Предвыборную кампанию также ведет Алексей Навальный, у которого есть непогашенная судимость по тяжкой статье — по действующему закону это запрещает ему выдвигаться на выборах президента.

В выборах президента в 2012 году участвовал миллиардер Михаил Прохоров. Он сначала возглавил партию «Правое дело», но после конфликта ушел из нее и создал «Гражданскую платформу» (затем покинул и ее). Прохоров занял третье место, набрав 7,98% голосов.