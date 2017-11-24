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Соперником Путина на выборах планируют выдвинуть бизнесмена и либерала

10:28 24.11.2017
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Администрация президента обсуждает вариант с выдвижением в качестве соперника Владимира Путина на президентских выборах представителя бизнеса и либерального кандидата. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, близких к Кремлю, не уточнив, идет ли речь об одном или о двух разных кандидатах.

Одна из рассматриваемых кандидатур, по версии собеседника газеты — бывший министр финансов Алексей Кудрин. Представитель Кудрина Павел Кузнецов заявил, что такой вопрос не обсуждался.

Помимо этого ожидается выдвижение «нормального кандидата» от Партии роста. В самой партии рассказали, что вопрос с кандидатом «решится в ближайшие дни».

По мнению социолога «Левада-центра» Дениса Волкова, у россиян нет запроса на либерального кандидата, но граждане могут проголосовать за кандидата от бизнеса. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, напротив, считает, что ни либеральный кандидат, ни представитель бизнеса не может рассчитывать на большое количество голосов.

О своем выдвижении на предстоящих в 2018 году выборах президента уже объявили Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Григорий Явлинский («Яблоко»). «Справедливая Россия», по данным РБК, может отказаться от выдвижения своего кандидата, поддержав Путина.

Помимо этого об участии в кампании заявила телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон. Предвыборную кампанию также ведет Алексей Навальный, у которого есть непогашенная судимость по тяжкой статье — по действующему закону это запрещает ему выдвигаться на выборах президента.

В выборах президента в 2012 году участвовал миллиардер Михаил Прохоров. Он сначала возглавил партию «Правое дело», но после конфликта ушел из нее и создал «Гражданскую платформу» (затем покинул и ее). Прохоров занял третье место, набрав 7,98% голосов.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 12:45
Гость: Велехов

Статья 32 пункт 3 Конституции гласит - избираться может гражданин РФ не находящийся в местах лишения свободы.
Конституция - главный закон страны.
А.Навальный в местах лишения свободы не находится.
На каком основании Навальный не может избираться?
Оснований нет . Единственная причина недопуска его до выборов- Щукарь боится его как огня. Потому что Навальный выборы выиграет.
24.11.2017, 12:37
Гость: Карл Маркс Сереге

Напишите мне, Серега, какие пункты из программы к выборам 2012 года он выполнил? Я не нашел ни одного пункта.
Например : реальная пенсия вырастет- не выполнил, исчезнут очереди в дошкольные учреждения - не выполнил, работающий гражданин не будет бедным - не выполнил.
Жду ответа.
24.11.2017, 12:31
Гость: АГД

Выдвинуть кудрина, это как выставить лысого ковтуна на всеобщее посмешище. хихихи
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