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Кудрин спрогнозировал появление «практически бессмертного человека»

13:03 25.11.2017
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин считает возможным появление в ближайшие 10-15 лет технологий, которые позволят существенно продлевать жизнь человека. Об этом он сообщил, выступая на Общероссийском гражданском форуме.

"10-15 лет потребуется, чтобы медицина решила одну из основных проблем. Благодаря достижениям медицины, в том числе в части производства органов, у нас появятся почти бессмертные люди", - сказал глава ЦСР.

Наряду с развитием отдельных технологий, технологическое отставание является одним из основных вызовов, стоящих перед экономикой России. Мир вошел в новую технологическую революцию. "Появились новые, разрушительные или, наоборот, прорывные технологии, которые внедряются в банках, в торговле, в быту, в информационном обмене, - которые в ближайшие лет десять преобразуют мир", - цитирует его ТАСС.

"Мы имеем катострофический уровень смертности в трудоспособном возрасте", - отметил глава ЦСР. Без улучшения здоровья и активного долголетия не будет высокой производительности труда в стране.

Ранее Кудрин предлагал увеличить финансирование здравоохранения на 0,7% ВВП за шесть лет, начиная с 2018 года: указанные меры позволят увеличить среднюю продолжительность жизни с 71,4 до 76 лет.

По данным Росстата, показатель смертности населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. снизился с 575,7 в 2012 году до 546,7 в 2015 году, за шесть месяцев 2016 года - до 525,2 случая на 100 тысяч населения. Перед Минздравом и другими ведомствами стоит задача довести этот показатель до 380 на 100 тыс. населения к 2025 году.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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25.11.2017, 22:45
Гость: НХ

Сложившаяся в России ситуация бедности и технологического отставания, о которых Кудрин сказал как об основных проблемах, возникла по его вине: в "тучные" годы когда страна получала огромные доходы за дорогую нефть, он направлял огромные средства не на развитие в стране современных технологий и промышленности, а отправлял их за границу. Сегодня такая политика себя очень сильно дискредитировала, поэтому, желая вернуться во власть, он сменил пластинку и стал говорить о необходимости решать проблему бедности и деградации промышленности. Только как он предлагает решать эти проблемы. - Снижением расходов на оборону и восстановлением отношений с Западом. Но инициатором ухудшения отношений является сам Запад. И условием улучшения отношений он считает выполнение своих требований, т.е. фактическую капитуляцию России...
25.11.2017, 21:55
Гость: Зоя

Кудрин, как всегда, сказал только половину правды.
Эти технологии будут по карману только представителям "золотого миллиарда", все остальные миллиарды будут работать на этот "золотой миллиард" и их удел - тяжелый труд и жестокое рабство.
Но все равно это продление жизни на какой-то десяток лет счастья вурдалакам не принесет. Несчастный кудрин думает, что обманывает нас, а в действительнсти он обманыает самого себя.
Ха-ха!
25.11.2017, 21:51
Гость: РПЦа есть идеологический отдел

переродившей КПСС, т.н. ЕР.
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