Кудрин спрогнозировал появление «практически бессмертного человека»

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин считает возможным появление в ближайшие 10-15 лет технологий, которые позволят существенно продлевать жизнь человека. Об этом он сообщил, выступая на Общероссийском гражданском форуме.

"10-15 лет потребуется, чтобы медицина решила одну из основных проблем. Благодаря достижениям медицины, в том числе в части производства органов, у нас появятся почти бессмертные люди", - сказал глава ЦСР.

Наряду с развитием отдельных технологий, технологическое отставание является одним из основных вызовов, стоящих перед экономикой России. Мир вошел в новую технологическую революцию. "Появились новые, разрушительные или, наоборот, прорывные технологии, которые внедряются в банках, в торговле, в быту, в информационном обмене, - которые в ближайшие лет десять преобразуют мир", - цитирует его ТАСС.

"Мы имеем катострофический уровень смертности в трудоспособном возрасте", - отметил глава ЦСР. Без улучшения здоровья и активного долголетия не будет высокой производительности труда в стране.

Ранее Кудрин предлагал увеличить финансирование здравоохранения на 0,7% ВВП за шесть лет, начиная с 2018 года: указанные меры позволят увеличить среднюю продолжительность жизни с 71,4 до 76 лет.

По данным Росстата, показатель смертности населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. снизился с 575,7 в 2012 году до 546,7 в 2015 году, за шесть месяцев 2016 года - до 525,2 случая на 100 тысяч населения. Перед Минздравом и другими ведомствами стоит задача довести этот показатель до 380 на 100 тыс. населения к 2025 году.