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Об участии в выборах президента России объявил Борис Титов

12:01 26.11.2017
Борис Титов. Фото с его страницы в Facebook
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«Партия Роста» выдвинет уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова кандидатом на выборах президента. Такое решение принято на федеральном политсовете партии, который состоялся в воскресенье в Абрау-Дюрсо, где расположен завод шампанских вин, принадлежащий Титову.

 Внутрипартийный отбор кандидатов стартовал в августе, в нем приняли участие федеральный секретарь партии Алекандр Хуруджи, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» и депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен Дмитрий Потапенко. Но ни одна из кандидатур не получила достаточной поддержки, пишут «Ведомости».

Как объясняет сам Титов, его главная задача в предстоящей кампании — продвижение «Стратегии роста», экономической программы, подготовленной «Столыпинским клубом» и представленной президенту в мае этого года. С этой программой Титов идет на выборы и, чем большую поддержку получит у избирателя — тем больше шансов впоследствии добиться реализации программы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, согласовал ли Титов с Кремлем свое участие в кампании. Сам Титов говорит, что поставил администрацию президента в известность о своем намерении. Но получен ли был ответный сигнал, не уточняет.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России
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Комментарии читателей
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26.11.2017, 21:04
Гость: Самый лучший вариант

чтобы следующие выборы были досрочные.
26.11.2017, 21:04
Гость: Зоя

К чему этот маскарад с кандидатами? Как будто кто-то не знает исход этих "выборов".
Панфилова не даст соврать!
26.11.2017, 21:02
Гость: Богарне

/ ничего они никогда не сделали для развития страны. /
Ну и память у 70 - летнего старичка! Да если бы не коммунисты, не родился бы, старичок! Не благодарный!
ВИДАТЬ ПОКЛОННИК ИЛИ ХОЛУЙ ОЛИГАРХАТА?
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