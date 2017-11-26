Об участии в выборах президента России объявил Борис Титов
«Партия Роста» выдвинет уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова кандидатом на выборах президента. Такое решение принято на федеральном политсовете партии, который состоялся в воскресенье в Абрау-Дюрсо, где расположен завод шампанских вин, принадлежащий Титову.
Внутрипартийный отбор кандидатов стартовал в августе, в нем приняли участие федеральный секретарь партии Алекандр Хуруджи, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» и депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен Дмитрий Потапенко. Но ни одна из кандидатур не получила достаточной поддержки, пишут «Ведомости».
Как объясняет сам Титов, его главная задача в предстоящей кампании — продвижение «Стратегии роста», экономической программы, подготовленной «Столыпинским клубом» и представленной президенту в мае этого года. С этой программой Титов идет на выборы и, чем большую поддержку получит у избирателя — тем больше шансов впоследствии добиться реализации программы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, согласовал ли Титов с Кремлем свое участие в кампании. Сам Титов говорит, что поставил администрацию президента в известность о своем намерении. Но получен ли был ответный сигнал, не уточняет.