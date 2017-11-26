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Кадыров рассказал о своей мечте уйти в отставку

19:14 26.11.2017
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
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Рамзан Кадыров считает, что ему пора покинуть пост главы Чечни. Он готов уйти в отставку и уже нашел себе замену.

«Ну, не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что – я считаю, что пришло время… Можно сказать, это моя мечта», - цитирует «Интерфакс» заявление Кадырова в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что выбор его преемника является прерогативой руководства России. Однако по словам Кадырова, есть несколько человек, которые смогут выполнять обязанности главы Чечни на высшем уровне.

«А так это – как решат. Мы полагаем, а там располагают», - сказал Кадыров.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Сначала как президент, затем как глава республики. В марте прошлого года в связи с истечением срока полномочий был назначен врио главы Чени, а в сентябре переизбран на этот пост.
 

Темы: Россия, Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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26.11.2017, 21:11
Гость: денежек то тю-тю!

Чеченцы без финансовой поддержки вспомнят все обиды.Поэтому Кадыров рвет когти боясь потерять авторитет.
26.11.2017, 20:57
Гость: Гость

В наше время любая власть настолько себя дискредитировала, что потеряла всякую привлекательность в глазах обывателя. А если нет уважения и преклонения со стороны простого народа, то разве это власть. Это чем-то мне напоминает эстрадных певцов. Когда не было интернета, все эти "звезды" считались чуть ли не небожителями. А сейчас - колхоз - их уже никто не смотрит и не слушает, разве что дальнобойщики или водители маршруток, ну еще в торговых центрах крутят - просто это все уже никому не интересно. Я даже телик не смотрю - все эти бесконечное "мыло" ни о чем, третьесортные ток-шоу. Это же самое можно сказать и о политиках - ОТСТОЙ - даже выборы президента превратили в маски-шоу. Вообщем, если раньше на власть смотрели с завистью, то теперь в лучшем случае с безразличием. Мы как-то не заметили даже, что с большим интересом стали слушать совершенно обычных людей, которым есть что сказать в этой жизни. Вот как в Древней Греции - мало кто знает их правителей, но все знают их ученых, философов, поэтов. Пение обычной девушки из глуши с восторгом слушают миллионы, в то время как хиты именитых звезд могут набрать всего лишь пару тысяч просмотров. Люди устали от подделок, лжи и фальши - им хочется чего-то настоящего...
26.11.2017, 20:35
Гость: Рамзан 2 - в президенты

Рамзан Кадыров будет балатироваться в президенты России ?
Россия - страна возможностей. Почему бы и нет ?
Собчачка может, почему Кадырову нельзя ?
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