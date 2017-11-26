Кадыров рассказал о своей мечте уйти в отставку

Рамзан Кадыров считает, что ему пора покинуть пост главы Чечни. Он готов уйти в отставку и уже нашел себе замену.

«Ну, не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что – я считаю, что пришло время… Можно сказать, это моя мечта», - цитирует «Интерфакс» заявление Кадырова в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что выбор его преемника является прерогативой руководства России. Однако по словам Кадырова, есть несколько человек, которые смогут выполнять обязанности главы Чечни на высшем уровне.

«А так это – как решат. Мы полагаем, а там располагают», - сказал Кадыров.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Сначала как президент, затем как глава республики. В марте прошлого года в связи с истечением срока полномочий был назначен врио главы Чени, а в сентябре переизбран на этот пост.

