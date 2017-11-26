Сергей Собянин рассказал о 15 млн «лишних» россиян

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблему занятости в небольших городах и на селе нужно решать развитием агломераций. Такое заявление столичный мэр сделал на Общероссийском гражданском форуме (ОГФ).

«У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности на селе по большому счету не нужны. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо еще кто-то», — сказал Собянин.

«Все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный и качественный труд. То же самое можно сказать о провинциальных небольших городах. К сожалению, реально хорошей занятости и качественных рабочих мест все меньше и меньше. Мы начинаем эту сельскую местность спасать, спасать эти небольшие города», — цитирует градоначальника РБК.

По словам столичного мэра, в московской агломерации на сегодняшний день уже 30–35 млн человек, включая близлежащие области, куда ездят москвичи на лето, а местные жители работать в Москву. «Это ядро страны, исконное ядро, причем без нефти и газа», — заметил он.

По словам Собянина, Москва — это «не черная дыра, которая высасывает таланты со всей страны, а драйвер экономики». «Развитие агломераций приводит к развитию конкуренции и укреплению обороноспособности страны, а Россия всегда находилась под ударом, и сегодня под ударом, пусть и не в военном смысле», — добавил он.

Заявление Собянина прозвучало в рамках дискуссии с экс-министром финансов и главой Комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным под названием «Будущее экономики страны: роль агломераций».

Кудрин, в свою очередь, ​ заявил, что развитие агломераций должно входить в десятку главных задач страны. Такие же агломерации, как Москва, должны быть и в Сибири, и на Дальнем Востоке, считает Кудрин. Однако, по его словам, в регионах имеют место «конфликты губернаторов и мэров, которые всегда оканчиваются победой губернаторов, и это не дает развиваться городам».