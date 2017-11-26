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Сергей Собянин рассказал о 15 млн «лишних» россиян

09:37 26.11.2017
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблему занятости в небольших городах и на селе нужно решать развитием агломераций. Такое заявление столичный мэр сделал на Общероссийском гражданском форуме (ОГФ).

«У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности на селе по большому счету не нужны. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо еще кто-то», — сказал Собянин.

«Все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный и качественный труд. То же самое можно сказать о провинциальных небольших городах. К сожалению, реально хорошей занятости и качественных рабочих мест все меньше и меньше. Мы начинаем эту сельскую местность спасать, спасать эти небольшие города», — цитирует градоначальника РБК.

По словам столичного мэра, в московской агломерации на сегодняшний день уже 30–35 млн человек, включая близлежащие области, куда ездят москвичи на лето, а местные жители работать в Москву. «Это ядро страны, исконное ядро, причем без нефти и газа», — заметил он.

По словам Собянина, Москва — это «не черная дыра, которая высасывает таланты со всей страны, а драйвер экономики». «Развитие агломераций приводит к развитию конкуренции и укреплению обороноспособности страны, а Россия всегда находилась под ударом, и сегодня под ударом, пусть и не в военном смысле», — добавил он.

Заявление Собянина прозвучало в рамках дискуссии с экс-министром финансов и главой Комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным под названием «Будущее экономики страны: роль агломераций».

Кудрин, в свою очередь, ​ заявил, что развитие агломераций должно входить в десятку главных задач страны. Такие же агломерации, как Москва, должны быть и в Сибири, и на Дальнем Востоке, считает Кудрин. Однако, по его словам, в регионах имеют место «конфликты губернаторов и мэров, которые всегда оканчиваются победой губернаторов, и это не дает развиваться городам».

Темы: Экономическая ситуация в России, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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26.11.2017, 10:17
Гость: Фигня.

Никакие агломерации положение не спасут, и собянины-кудрины это знают. А их слова -а-ля-ля, на дурака. Эта экономика приспособлена для обогащения немногих и жизни на грани голода большинства. Так было всегда, так и остается сейчас. Разница одна. Раньше большинство было рабочим скотом, хозяин понимал, что, если скотину не кормить, то и работать будет некому. А теперь работают роботы, а что делать с быдлом, хозяева не знают. Оно им нафиг не надо, только заботы.
26.11.2017, 10:12
Гость: нв

«У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности на селе по большому счету не нужны. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо еще кто-то», — сказал Собянин.
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Земли пустуют все уже свалили в город.В городах куча гастеров не граждан.
26.11.2017, 09:57
Гость: Россиянин

Он прав в том, что в деревне работать негде. Люди элементарно выживают. Только сомневаюсь, что собяниных это волнует.
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