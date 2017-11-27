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Самым пьющим регионом России оказался Магадан

18:28 27.11.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Согласно данным исследования, проведенного в рамках проекта «Трезвая Россия», в 2017 году самым пьющим регионом оказалась Магаданская область.

Второе и третье места заняли Ненецкий автономный округ и Республика Бурятия, сообщает «Вести.Ru».

Что касается самых трезвых регионов, то здесь лидирует Чеченская Республика. На второй и третьей строчках рейтинга расположились Ингушетия и Дагестан соответственно.

Руководитель проекта Султан Хамзаев пояснил, что главной целью исследования было установить объективную картину об уровне потребления алкоголя, эффективности госполитики по снижению масштабов злоупотребления спиртным, профилактике алкоголизма среди населения. «Мы ожидаем, что данный аналитический труд поможет региональным начальникам найти действенные меры, пути и методы для корректировки текущей ситуации и кардинального улучшения социального климата в своих субъектах», - отметил он.

В прошлом году Чечня также была признана лидером по трезвости. Первое место среди пьющих было у Республики Коми.
 

Темы: Россия, Магаданская область, Чечня, Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России
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Комментарии читателей
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27.11.2017, 19:31
Гость: Чечня не пьет.

Она колется и курит.
27.11.2017, 19:09
Гость: А чё?

В Магадане холод, морозы и поэтому водка там идёт не только в желудок, в который чтобы поддержать просто тонус тела нужно влить куда больше алкоголя. И боярышник и подобную туфту там не пьют, как в других регионах. Кстати, в Чечне и других больше гонят и пьют свою бормотень, чем покупают, они ведь прекрасно знают, что весь алкоголь в продаже фальсификат. Весь! И любой цены. Если сама власть в стране фальсификат во главе с главным альсификатором, то и в стране всё фальсифицируют и все кому не лень. Берут пример с Кремля.
27.11.2017, 18:47
Гость: Марина Степановна

Это было и так понятно,Достаточно посмотреть кого хохлы грузом двести присылают.Это только в пьяном угаре можно пойти погибнуть за хрен знает что и хрен знает где.Или за шаровое пойло и ширку.
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