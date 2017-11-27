Самым пьющим регионом России оказался Магадан

Согласно данным исследования, проведенного в рамках проекта «Трезвая Россия», в 2017 году самым пьющим регионом оказалась Магаданская область.

Второе и третье места заняли Ненецкий автономный округ и Республика Бурятия, сообщает «Вести.Ru».

Что касается самых трезвых регионов, то здесь лидирует Чеченская Республика. На второй и третьей строчках рейтинга расположились Ингушетия и Дагестан соответственно.

Руководитель проекта Султан Хамзаев пояснил, что главной целью исследования было установить объективную картину об уровне потребления алкоголя, эффективности госполитики по снижению масштабов злоупотребления спиртным, профилактике алкоголизма среди населения. «Мы ожидаем, что данный аналитический труд поможет региональным начальникам найти действенные меры, пути и методы для корректировки текущей ситуации и кардинального улучшения социального климата в своих субъектах», - отметил он.

В прошлом году Чечня также была признана лидером по трезвости. Первое место среди пьющих было у Республики Коми.

