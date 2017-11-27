Защита Улюкаева передумала допрашивать главу «Роснефти»

Адвокаты бывшего министра Алексея Улюкаева решили не дожидаться явки в суд главы «Роснефти» Игоря Сечина и завершили представление доказательств по делу.

«Мы понимаем, что если мы будем ждать некоего товарища, причины неявки которого неуважительные, то это будет длиться до бесконечности. Поэтому из уважения к суду мы завершили представление доказательств», - цитирует «Интерфакс» адвоката Тимофея Гриднева.

По словам самого экс-министра, сумку с подарком от Сечина он воспринял как дружеский жест. Он пояснил что сумка, в которой были обнаружены два миллиона долларов, была закрыта на замок, а по очертаниям было похоже, что в ней находится вино. Улюкаев счел неделикатным спрашивать главу «Роснефти» о содержимом сумки. Он также добавил, что не раз получал от Сечина подарки в виде дорогих часов и других вещей.

Сечина вызывали в суд для дачи показаний по делу Улюкаева четыре раза, но он так и не явился. По его мнению, в ходе заседания могут быть оглашены ранее данные им показания. Сечин заверил, что подтверждает и поддерживает их.

