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Защита Улюкаева передумала допрашивать главу «Роснефти»

21:22 27.11.2017
Игорь Сечин. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Игорь Сечин. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Адвокаты бывшего министра Алексея Улюкаева решили не дожидаться явки в суд главы «Роснефти» Игоря Сечина и завершили представление доказательств по делу.

«Мы понимаем, что если мы будем ждать некоего товарища, причины неявки которого неуважительные, то это будет длиться до бесконечности. Поэтому из уважения к суду мы завершили представление доказательств», - цитирует «Интерфакс» адвоката Тимофея Гриднева.

По словам самого экс-министра, сумку с подарком от Сечина он воспринял как дружеский жест. Он пояснил что сумка, в которой были обнаружены два миллиона долларов, была закрыта на замок, а по очертаниям было похоже, что в ней находится вино. Улюкаев счел неделикатным спрашивать главу «Роснефти» о содержимом сумки. Он также добавил, что не раз получал от Сечина подарки в виде дорогих часов и других вещей.

Сечина вызывали в суд для дачи показаний по делу Улюкаева четыре раза, но он так и не явился. По его мнению, в ходе заседания могут быть оглашены ранее данные им показания. Сечин заверил, что подтверждает и поддерживает их.
 

Темы: Россия, Взятки и взяточники в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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28.11.2017, 03:21
Гость: Пенсионер П.

"Он также добавил, что не раз получал от Сечина подарки..."
он даже не соображает, чего говорит. Для него ЭТО - НОРМА!!!!
У них это стиль жизни!!! Не меняется ничего...
Сравним:
...5 января с.г. на квартире *** в Москве был произведен негласный обыск...
В шкатулке находилось:
часов — 24 штуки, в том числе золотых — 17 и с камнями — 3;
золотых кулонов и колец — 15 штук, из них 8 с драгоценными камнями...
...В ночь с 8 на 9 января с.г. был произведен негласный обыск на даче ***, находящейся в поселке Рублево под Москвой.
...шерстяных тканей, шелка, парчи, панбархата и других материалов —всего свыше 4 000 метров;
мехов — собольих, обезьяньих, лисьих, котиковых, каракульчевых, каракулевых — всего 323 шкуры;
шевро высшего качества — 35 кож;
дорогостоящих ковров и гобеленов, вывезенных из Потсдамского и других дворцов и домов Германии, — всего 44 штуки...
ценных картин классической живописи больших размеров в художественных рамках — всего 55 штук, развешанных по комнатам дачи и частично хранящихся на складе; причем их так много, что четыре картины висят даже на кухне.
дорогостоящих сервизов столовой и чайной посуды (фарфор с художественной отделкой, хрусталь) — 7 больших ящиков;
серебряных гарнитуров столовых и чайных приборов — 2 ящика;
аккордеонов с богатой художественной отделкой — 8 штук;
уникальных охотничьих ружей фирмы «Голанд-Голанд» и других — всего 20 штук.
Это имущество хранится в 51 сундуке и чемодане, а также лежит навалом.
1948 год... Маршал...
27.11.2017, 22:09
Гость: Нет

Это сечин "передумал".
27.11.2017, 21:55
Гость: Короче, Сечина жаба замучала:

хотел винца подбросить, да сумки перепутал, Кутузов.
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