Русский язык на Урале запретили называть «родным языком»

Прошедшее в екатеринбургской классической гимназии №104 совещание «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства РФ в сфере образования в части обеспечения прав граждан РФ на изучение родного языка из числа языков народов РФ», вызвало много вопросов у педагогов.

Так, к 1 декабря 2017 года учителям необходимо разработать новый учебный план по русскому языку. Теперь, как объяснили педагогам, не будет просто предмета «русский язык», который ранее в школах называли «родной язык».

Теперь в школах будут два разных предмета: русский язык как государственный язык и русский язык как родной язык для тех, кто его считает родным языком.

Использование термина «родной язык» к русскому языку недопустимо, так как это будет звучать оскорбительно для представителей других народностей России, для которых он не является родным.

Завуч одной из школ Екатеринбурга, участвовавший в совещании, рассказала «URA.RU», что на совещании выступал заместитель начальника отдела обрнадзора Евгений Николаев, который и приказал к первому декабря текущего года составить новые учебные планы по двум предметам - государственный русский язык и родной русский язык.

По словам завуча, будут новые часы и разные страницы в журнале, но учебник останется один, прежний. Отмечается, что ранее говорилось, что подобное будет только в национальных республиках, но теперь в обязательном порядке это распространили и на другие регионы страны.