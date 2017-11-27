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Русский язык на Урале запретили называть «родным языком»

12:12 27.11.2017
Изображение с сайта pinterest.com
Изображение с сайта pinterest.com
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Прошедшее в екатеринбургской классической гимназии №104 совещание «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства РФ в сфере образования в части обеспечения прав граждан РФ на изучение родного языка из числа языков народов РФ», вызвало много вопросов у педагогов.

Так, к 1 декабря 2017 года учителям необходимо разработать новый учебный план по русскому языку. Теперь, как объяснили педагогам, не будет просто предмета «русский язык», который ранее в школах называли «родной язык».

Теперь в школах будут два разных предмета: русский язык как государственный язык и русский язык как родной язык для тех, кто его считает родным языком.

Использование термина «родной язык» к русскому языку недопустимо, так как это будет звучать оскорбительно для представителей других народностей России, для которых он не является родным.

Завуч одной из школ Екатеринбурга, участвовавший в совещании, рассказала «URA.RU», что на совещании выступал заместитель начальника отдела обрнадзора Евгений Николаев, который и приказал к первому декабря текущего года составить новые учебные планы по двум предметам - государственный русский язык и родной русский язык.

По словам завуча, будут новые часы и разные страницы в журнале, но учебник останется один, прежний. Отмечается, что ранее говорилось, что подобное будет только в национальных республиках, но теперь в обязательном порядке это распространили и на другие регионы страны. 

Темы: Образование в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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27.11.2017, 19:54
Гость: Валентина

Неужели неясно и не понятно, что на Урале с лихих 90-х господствуют троцкисты. После этого есть еще вопросы?
27.11.2017, 19:48
Гость: Ситуация - прямо из "Швейка"

Кадета Биглера не допускали в офицерскую столовую, поскольку ЕЩЕ не офицер, но пропускали и в солдатскую столовую, поскольку УЖЕ не нижний чин.
Солюшен: две линейки учебников : а) Заголовок "РУССКИЙ ЯЗЫК" с подзаголовком (так раньше было): "для национальных школ" и б) "РУССКИЙ ЯЗЫК" (прлсто - без подзаголовка).
27.11.2017, 19:29
Гость: старый кубаноид

Как, говорил один Великий об уральцах-все сходится! Может облако с рутением излечит местный народ.
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