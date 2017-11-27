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Cовбез РФ поручил разработать закон о запрете анонимности в онлайн-играх

09:44 27.11.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Совет безопасности поручил Минкомсвязи и ФСБ к 1 июня 2018 года разработать закон, который обяжет онлайн-игры и соцсети идентифицировать своих пользователей. Об этом со ссылкой на копию протокола заседания Совбеза, подписанного президентом России Владимиром Путиным 5 ноября, сообщает РБК.

Предполагается, что, как и в случае с мессенджерами, игровые ресурсы должны будут идентифицировать пользователя по номеру мобильного телефона (в России он должен быть привязан к паспорту). Онлайн-игры в этом случае предложено приравнять к организаторам распространения информации.

Неназванный источник издания на игровом рынке заметил, что новые ограничения могут быть связаны с тем, что игровые чаты могут быть использованы для скрытого общения. Причем там могут общаться не только экстремисты или террористы, но и организаторы оппозиционных митингов.

Глава игрового направления Mail.ru Group Василий Магурян заметил, что уже сейчас игрока можно опознать по электронной почте или соцсетям, которые, в свою очередь, привязаны к мобильному телефону.

Представители Кремля, премьер-министра, Минкомсвязи и ФСБ никак не прокомментировали новую инициативу.

С 1 января 2018 года в России вступает в силу закон о запрете анонимности в мессенджерах, принятый летом 2017 года. Одновременно вступят в силу новые правила продажи SIM-карт, которые ужесточают контроль за тем, чтобы их не продавали без ввода паспортных данных.

В списке организаторов распространения информации уже находятся мессенджеры Telegram и WeChat. Там также зарегистрированы соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Темы: Совет безопасности Российской Федерации, Законотворческая деятельность в России, Интернет в России
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Комментарии читателей
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27.11.2017, 11:48
Гость: gvozd

это очередной бред.
все эти каримовы давно забыли кто для кого существует.
с иностранными агентами надо бороться открыто и наказыват за Действия а не за слова.
словам надо противопоставлять Свои идеи и аргументы.
а если их нет, уходить и давать другим дорогу.
27.11.2017, 11:46
Гость: Mike

Они в оверкингс играют и хотят в реале морду набить))
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