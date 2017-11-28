Краснодарской школе присвоили имя Феликса Дзержинского

Средняя общеобразовательная школа N32 города Краснодара будет названа в честь основателя ВЧК-ГПУ-КГБ-ФСБ РФ Феликса Дзержинского. Соответствующее решение принято местной думой, передает «Интерфакс».

О присвоении образовательному учреждению имени Дзержинского ходатайствовали руководство школы, родительский комитет, управление ФСБ по региону и ветераны госбезопасности. Парламентарии одобрили эту инициативу единогласно.

Свое решение краснодарские депутаты объяснили тем, что школа на протяжении нескольких десятилетий сотрудничает с ветеранской организацией краевого УФСБ. С 70-х годов прошлого века в ней работает музей «Связь поколений», в котором хранятся материалы и экспонаты об истории города, Великой Отечественной войне, а также о самом Дзержинском.

