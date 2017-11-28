]]> ]]>
Главная В России Новости

Краснодарской школе присвоили имя Феликса Дзержинского

21:45 28.11.2017
Феликс Дзержинский. Фото с сайта wikipedia.org
Феликс Дзержинский. Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Средняя общеобразовательная школа N32 города Краснодара будет названа в честь основателя ВЧК-ГПУ-КГБ-ФСБ РФ Феликса Дзержинского. Соответствующее решение принято местной думой, передает «Интерфакс».

О присвоении образовательному учреждению имени Дзержинского ходатайствовали руководство школы, родительский комитет, управление ФСБ по региону и ветераны госбезопасности. Парламентарии одобрили эту инициативу единогласно.

Свое решение краснодарские депутаты объяснили тем, что школа на протяжении нескольких десятилетий сотрудничает с ветеранской организацией краевого УФСБ. С 70-х годов прошлого века в ней работает музей «Связь поколений», в котором хранятся материалы и экспонаты об истории города, Великой Отечественной войне, а также о самом Дзержинском.
 

Темы: Россия, Краснодарский край, Образование в России, История СССР
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.11.2017, 05:54
Гость: Таран

Весьма правильное решение. Поддерживаю на все 100.
29.11.2017, 05:39
Гость: Иван

Молодцы! Дзержинский очень достойный гражданин много вложивший сил и таланта в создание очень достойного государства.
29.11.2017, 05:11
Гость: Николай

Ужас. Эти адепты сатаны погубил больше людей, чем все репрессивные службы царской России. Но и сегодня портрет этого плача с козлиной бородкой висят в кабинетах и видимо его дело живет в ставленнике Ельцина-Чубайса. Сегодня я реально ощущаю надвигающийся кошмар и ужасную трагедию.
Все комментарии (13)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.