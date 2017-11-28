Минфин предложил сократить число получателей соцподдержки

Министерство финансов РФ предложило сократить количество получателей социальной поддержки из бюджета, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

По словам Силуанова, Минфин считает, что есть необходимость формирования нового качества социальной помощи.

«У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждаются гораздо меньше. Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно они стали больше потреблять», - заявил он.

Силуанов добавил, что пришло время переформатировать те уровни социальной поддержки, которые предоставляются за счет средств государства, в сторону тех граждан, которые больше в ней нуждаются. Это даст рост потребительского спроса и благосостояния граждан, «которые ограничены в своих возможностях приобретения тех или иных услуг, товаров».

Это предложение уже обсуждается в правительстве.