Россияне рассказали социологам о своих главных страхах

Больше всего россиян пугают возможные болезни детей и близких. За здоровье родных переживают 47% россиян, опрошенных «Левада-центром».

На втором месте – страх перед войной. Начала боевых действий опасаются 37% респондентов. Треть опрошенных боятся заболеть сами.

Бедность пугает 22% россиян, старости, беспомощности и стихийных бедствий бояться 21%.

В числе самых незначительных страхов граждане назвали Гнев Божий и Страшный суд – 5%, а также возврат к массовым репрессиям – 3%. Особых страхов не испытывают 11% респондентов.

Опрос проводился 20-24 октября в 137 населенных пунктах 48 регионов. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте 18 лет и старше.

