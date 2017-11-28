]]> ]]>
Главная В России Новости

Россияне рассказали социологам о своих главных страхах

20:45 28.11.2017
Фото с сайта ookaboo.com
Фото с сайта ookaboo.com
Материалы по теме:

Больше всего россиян пугают возможные болезни детей и близких. За здоровье родных переживают 47% россиян, опрошенных «Левада-центром».

На втором месте – страх перед войной. Начала боевых действий опасаются 37% респондентов. Треть опрошенных боятся заболеть сами.

Бедность пугает 22% россиян, старости, беспомощности и стихийных бедствий бояться 21%.

В числе самых незначительных страхов граждане назвали Гнев Божий и Страшный суд – 5%, а также возврат к массовым репрессиям – 3%. Особых страхов не испытывают 11% респондентов.

Опрос проводился 20-24 октября в 137 населенных пунктах 48 регионов. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте 18 лет и старше.
 

Темы: Россия, Общественное мнение
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.11.2017, 06:00
Гость: Трезвый

Каков вопрос таков и ответ.Я бы включил в опросный список еще "Кого бы больше боитесь-капитализма или социализма?" Ответ не трудно угадать и все познается в сравнении.Или человек человеку волк или человек человеку брат.
29.11.2017, 02:34
Гость: Короче.

убрать к бебеням всяких авантюристов типа гиркиных и жириновских и Россия расплачется как баба.
29.11.2017, 01:57
Гость: Евгений В

Мне особо понравилось: "а также возврат к массовым репрессиям – 3%". Как точно совпадаю цифры: в РФ три процента олигархической воровской элиты. Бойтесь, бойтесь, скоро придет ваш конец, если сбежать не успеете. А бежать уже начали, даже "сенаторы" из СФ и "депутаты" из думы. А отдельные личности пытаются в тюрьме переждать смутное время, чтобы потом объявить себя пострадавшими от режима.
Все комментарии (11)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.