Правительство назвало дискриминацией запрет на продажу сигарет в ларьках

Правительство сочло инициативу Минздрава запретить продажу табачной продукции в торговых объектах общей площадью менее 50 кв. м «дискриминационной». Об этом говорится заключении экспертного совета при правительстве на антитабачную концепцию Минздрава.

«Установление минимального допустимого размера торговых объектов создаст условия для дискриминации среднего и малого предпринимательства по сравнению с крупными», — пишут авторы заключения, копия которого есть в распоряжении РБК.

Кроме того, такой запрет, по мнению экспертов, приведет к сокращению количества рабочих мест, уменьшению поступлений в местные бюджеты, а также росту нелегальной торговли, «так как небольшие магазины могут продолжать продавать табачные изделия незаконно».

Также члены экспертного совета раскритиковали и ряд других предложений, содержащихся в антитабачной концепции Минздрава. В частности, они призвали не лишать фильмы со сценами курения поддержки из бюджета, назвав подобную идею Минздрава «крайне спорной».

Не нашла поддержки и идея одинакового законодательного регулирования рынка электронных сигарет и обычных. Такая мера, цитирует ТАСС заключение экспертного совета, «помешает развитию новых технологий, снижающих вред от табака для курильщиков».

Указав на необходимость скорректировать отдельные положения, в целом экспертный совет антитабачную концепцию поддержал.

«Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» была представлена Минздравом в октябре.

Концепция, в числе прочего, предполагает запрет использовать в сигаретах ингредиенты со вкусом пищевых продуктов, расширение списка мест, где запрещено курение, переход в ближайшем будущем на продажу табачных изделий в небрендированных пачках, а также повышение налогов и акцизов на табачные изделия.