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Правительство назвало дискриминацией запрет на продажу сигарет в ларьках

10:30 28.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство сочло инициативу Минздрава запретить продажу табачной продукции в торговых объектах общей площадью менее 50 кв. м «дискриминационной». Об этом говорится заключении экспертного совета при правительстве на антитабачную концепцию Минздрава.

«Установление минимального допустимого размера торговых объектов создаст условия для дискриминации среднего и малого предпринимательства по сравнению с крупными», — пишут авторы заключения, копия которого есть в распоряжении РБК.

Кроме того, такой запрет, по мнению экспертов, приведет к сокращению количества рабочих мест, уменьшению поступлений в местные бюджеты, а также росту нелегальной торговли, «так как небольшие магазины могут продолжать продавать табачные изделия незаконно».

Также члены экспертного совета раскритиковали и ряд других предложений, содержащихся в антитабачной концепции Минздрава. В частности, они призвали не лишать фильмы со сценами курения поддержки из бюджета, назвав подобную идею Минздрава «крайне спорной».

Не нашла поддержки и идея одинакового законодательного регулирования рынка электронных сигарет и обычных. Такая мера, цитирует ТАСС заключение экспертного совета, «помешает развитию новых технологий, снижающих вред от табака для курильщиков».

Указав на необходимость скорректировать отдельные положения, в целом экспертный совет антитабачную концепцию поддержал.

«Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» была представлена Минздравом в октябре.

Концепция, в числе прочего, предполагает запрет использовать в сигаретах ингредиенты со вкусом пищевых продуктов, расширение списка мест, где запрещено курение, переход в ближайшем будущем на продажу табачных изделий в небрендированных пачках, а также повышение налогов и акцизов на табачные изделия.

Темы: Борьба с курением в России, Законотворческая деятельность в России, Последствия курения, Табачная промышленность
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Комментарии читателей
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28.11.2017, 13:01
Гость: Контрразведчик

Поддерживаю. Особенно надо сократить, психологов-наркологов, которые справки выдают на права и на работу, уж очень они сильно разбогатели в последнее время.)))
28.11.2017, 12:14
Гость: Налогоплательщик.

Надо сократить на 80% этот Минздрав. Им там явно не чем заниматься.
28.11.2017, 12:10
Гость: Трезвый

Кто напишет шлягер на тему реформ? Жаль что не Высоцкого или Л.Утесова.
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