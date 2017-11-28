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Обвинение просит приговорить экс-главу Сахалина Хорошавина к 13 годам

11:24 28.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Сторона обвинения в ходе прений попросила приговорить бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в Южно-Сахалинском городском суде объявил представитель Генпрокуратуры Денис Штундер.

Предложенный срок получен путем частичного сложения 10 лет лишения свободы за восемь эпизодов получения взятки и 5 лет лишения свободы за легализацию доходов. Помимо этого обвинение попросило назначить Хорошавину штраф 500 миллионов рублей.

Хорошавина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — по версии следствия общая сумма взяток составила около 522 миллионов рублей. На суде бывший губернатор отказался признать вину, передает "Интерфакс".

Хорошавина задержали в 2015 году. Вскоре после этого Следственный комитет распространил пресс-релиз о том, что у чиновника изъяли множество ювелирных украшений, в то числе ручку стоимостью 36 миллионов рублей. На суде губернатор заявил, что в списке вещественных доказательств этих предметов нет, и потребовал, чтобы обвинение их предъявило.

Темы: Сахалин, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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28.11.2017, 15:54
Гость: кадет

Настоящие воры во власти, а отлавливают мелкую сошку, да и то только русских. Троцкисты отделываются легким испугом.
28.11.2017, 15:04
Гость: Фрол.

Правильно ворам-троцкистам Голдовским подписку о невыезде, а русским ворам по максимуму на 13 лет в каталажку. Как там продвигается дело Меламеда, подручного Чубайса(Сагал)? Отложили в долгий яшик?
\\\\\\\\\
Да и как там дела с банкротством банков, когда как раз перед самым их закрытием неуловимые троцкисты умудряются таки чудесным образом увести сотни миллионов? Невидимая рука рынка?
28.11.2017, 12:32
Гость: мимо

Мог бы напомнить о заслугах перед государством, как Джабраилов.
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