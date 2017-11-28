Обвинение просит приговорить экс-главу Сахалина Хорошавина к 13 годам

Сторона обвинения в ходе прений попросила приговорить бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в Южно-Сахалинском городском суде объявил представитель Генпрокуратуры Денис Штундер.

Предложенный срок получен путем частичного сложения 10 лет лишения свободы за восемь эпизодов получения взятки и 5 лет лишения свободы за легализацию доходов. Помимо этого обвинение попросило назначить Хорошавину штраф 500 миллионов рублей.

Хорошавина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — по версии следствия общая сумма взяток составила около 522 миллионов рублей. На суде бывший губернатор отказался признать вину, передает "Интерфакс".

Хорошавина задержали в 2015 году. Вскоре после этого Следственный комитет распространил пресс-релиз о том, что у чиновника изъяли множество ювелирных украшений, в то числе ручку стоимостью 36 миллионов рублей. На суде губернатор заявил, что в списке вещественных доказательств этих предметов нет, и потребовал, чтобы обвинение их предъявило.