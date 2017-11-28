Роскосмос подтвердил потерю связи со спутником «Метеор-М»

Спутник «Метеор-М», запущенный с космодрома Восточный, отсутствует на целевой орбите, связи с ним нет. Об этом журналистам заявил представитель госкорпорации Роскосмос.

Информация со спутника «Метеор-М» должна была поступать после 9:42 мск, когда, как планировалось, разгонный блок достиг бы целевой орбиты. Однако спустя два часа после этого телеметрия не приходила, что позволило предположить наличие нештатной ситуации.

Во время запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный могли произойти неполадки в разгонном блоке «Фрегат». Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Интерфакс». Ранее в «Роскосмосе» запуск назвали успешным, находившийся на космодроме вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил пусковой расчет.

Запуск «Союза-2.1б» состоялся утром 28 ноября в 8:41 по Москве. Помимо гидрометеорологического спутника «Метеор-М» ракета должна была вывести на орбиту еще 18 космических аппаратов.