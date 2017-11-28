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Роскосмос подтвердил потерю связи со спутником «Метеор-М»

12:40 28.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Спутник «Метеор-М», запущенный с космодрома Восточный, отсутствует на целевой орбите, связи с ним нет. Об этом журналистам заявил представитель госкорпорации Роскосмос.

Информация со спутника «Метеор-М» должна была поступать после 9:42 мск, когда, как планировалось, разгонный блок достиг бы целевой орбиты. Однако спустя два часа после этого телеметрия не приходила, что позволило предположить наличие нештатной ситуации.

Во время запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный могли произойти неполадки в разгонном блоке «Фрегат». Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Интерфакс». Ранее в «Роскосмосе» запуск назвали успешным, находившийся на космодроме вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил пусковой расчет.

Запуск «Союза-2.1б» состоялся утром 28 ноября в 8:41 по Москве. Помимо гидрометеорологического спутника «Метеор-М» ракета должна была вывести на орбиту еще 18 космических аппаратов.

Темы: Космонавтика в России, Космическая промышленность, Роскосмос
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Комментарии читателей
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28.11.2017, 18:35
Гость: ликбез

12 ноября 2017 года из Центра космических полётов (штат Вирджиния, США) произведён успешный запуск ракеты-носителя (РН) "Антарес". РН предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС), а также для запуска коммерческих и государственных космических аппаратов.
Главный разработчик Антареса - корпорация Орбитал АТК (США).
Первую ступень ракеты разработало конструкторское бюро "Южное", изготовил "Южмаш" в кооперации с предприятиями Харькова, Запорожья, Киева и Чернигова.
28.11.2017, 17:54
Гость: RS

"находившийся на космодроме вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил пусковой расчет". Любят нынешние руководители присутствовать и поздравлять. А надо уметь организовать дело, обеспечить условия для его качественного исполнения и контролировать его исполнение.
28.11.2017, 17:21
Гость: Скучножить

киевский подарочек
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