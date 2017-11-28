В провальном пуске с Восточного нашли вину священника

Ответственность за неудачный запуск «Союза-2.1б» с космодрома Восточный лежит на благовещенском епископе Лукиане, который освящал ракету-носитель перед стартом.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил протодиакон Андрей Кураев.

Напомним, епископ Благовещенский и Тынденский Лукиан освятил «Союз-2.1б» 27 ноября. До этого он освящал «Союз-2.1а», стартовавший с Восточного в апреле прошлого года.

«Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема. Я по-богословски могу объяснить всё что угодно, понимаю, что есть промысел божий и так далее, но всё же, мне кажется, что тот же епископ Лукиан в душе этот вопрос должен хранить. Равно как и епископ Иоанн, который освящал подлодку «Курск». Это вопрос к совести: господи, почему ты ни во что ставишь мои молитвы? Может, мои отношения с тобой менее радужны, чем мне представляется?», - цитирует Кураева сайт радиостанции.

28 ноября в 08:41 мск ракета «Союз» с 19 спутниками стартовала с Восточного. «Роскосмос» отчитался о выведении разгонного блока с 3-тонным аппаратом «Метеор-М» на расчетную орбиту, но впоследствии сообщил, что на целевую орбиту спутник не вышел, связь с ним установить не удалось.

По предварительным данным, ракета со всеми спутниками упала в Атлантический океан вместе.