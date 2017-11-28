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Путин первым из президентов РФ посетит Архиерейский собор РПЦ

09:18 28.11.2017
Владимир Путин © KM.RU
Владимир Путин © KM.RU
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Президент России Владимир Путин посетит Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ), который начнется 29 ноября. Глава государства впервые примет участие в мероприятии, заметил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Путин встретится с епископатом РПЦ в храме Христа Спасителя. Раньше, как рассказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда, Путин только обращался с приветствием к участникам Архиерейского собора и встречался с архиереями в Кремле.

«Такое внимание светской власти к церковной жизни говорит о той важной роли, которую играет Церковь в современном обществе», — заявил Легойда.

Архиерейский собор проводится раз в несколько лет, но не реже, чем раз в четыре года. Последний собор состоялся в феврале 2016 года.

На соборе 2017 года, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о подлинности останков императора Николая II и его семьи, о возможности доступа в интернет в монастырях и о позволительном количестве браков и разводов, передает РИА Новости.

Темы: Церковь, Православная церковь в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.11.2017, 14:29
Гость: славянин

Вот именно еврей в России, это еще более верующий человек, чем русский. Кто не верит приглашаю посетить московские синагоги на праздник Хануки с 13-20 декабря там вы увидите всех известных детелей России и без всякой конспирологии.
28.11.2017, 14:27
Гость: Анекдот

— Сошлись как—то Илья Муромец и Соловей—разбойник.
— Но.....!!!!!! — Церковь была против этого брака.
28.11.2017, 14:27
Гость: "Денег нет, но вы держитесь!"

Говорите, Православие - важная часть русского мира?
А, не хотите ли платить налоги в РПЦ за их услуги, как это делают в цивилизованных странах?
Почему государство РФ должно оплачивать расходы "верующих"?
Почему граждане России ( в большинстве своём неверующие!) должны оплачивать своими налогами это мракобесие?
Кто получает услуги от РПЦ, тот пусть и платит СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ!
И, нечего сидеть на государственной шее!
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