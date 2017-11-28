Путин первым из президентов РФ посетит Архиерейский собор РПЦ

Президент России Владимир Путин посетит Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ), который начнется 29 ноября. Глава государства впервые примет участие в мероприятии, заметил пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Путин встретится с епископатом РПЦ в храме Христа Спасителя. Раньше, как рассказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда, Путин только обращался с приветствием к участникам Архиерейского собора и встречался с архиереями в Кремле.

«Такое внимание светской власти к церковной жизни говорит о той важной роли, которую играет Церковь в современном обществе», — заявил Легойда.

Архиерейский собор проводится раз в несколько лет, но не реже, чем раз в четыре года. Последний собор состоялся в феврале 2016 года.

На соборе 2017 года, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о подлинности останков императора Николая II и его семьи, о возможности доступа в интернет в монастырях и о позволительном количестве браков и разводов, передает РИА Новости.