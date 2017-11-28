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Путин предложил платить семьям 10 тысяч рублей в месяц за рождение первенца

16:30 28.11.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для семей после рождения первенца, чтобы стимулировать рождаемость. Выплаты, по словам президента, составят в среднем 10,5 тысячи рублей в месяц и получать их можно будет до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма будет меняться, исходя из размера прожиточного минимума ребенка, и к 2020 году достигнет 11 143 рубля. Всего за три года государство планирует потратить на новую программу 144,5 миллиарда рублей.

Новые выплаты родители смогут получать с января 2018 года, добавил Путин. Помимо этого, как передает «Интерфакс», семьям, где рождается второй или третий ребенок государство будет с нового года компенсировать ту часть ставки по ипотеке, которая превышает 6% годовых.

Программу материнского капитала Путин предложил продлить до конца 2021 года. В нее включат возможность получать ежемесячные выплаты для семей, которые в этом особо нуждаются.

«Сегодня нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие», — заявил президент.

Программа по выплате материнского капитала действует с 2007 года, размер помощи семьям с тех пор вырос с 250 до 450 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей или адаптацию детей-инвалидов.

По данным Росстата, в 2007 году коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) в России составлял 1,4. Он поднялся до 1,78 в 2015 году, но через год снизился до 1,76.

Темы: Россия, Проблемы материнства и детства в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.11.2017, 19:13
Гость: тогда

Взять эти баблосы у него. Он и не ощутит. Тока собачки обидяцца.
28.11.2017, 19:13
Гость: чинделе

Лет 15 назад какая-то партийка заикалась о подобном. Как водится,- никто и шевельнулся. Потом Зюганов свои тезисы проблеял, о социальной поддержке семьи, где было озвучено практически то же самое. Заклевали лысенького. Теперь САМ озаботился, ессессно от своего имени. Восторженные вопли в Думе: "Гениальная Идея"!
Всё по шаблону.
28.11.2017, 19:11
Гость: Трезвому

Участки вроде давно выделяют, но часто в глуши, на дрянных землях.
Кто ж хорошее им даст? Местным властям самим надо!
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